Helsinki-Vantaan vaaratilanne: Norran ATR-72 ylitti ajoneuvon arviolta 180 metrin korkeudella

Täysin samaa mieltä että Sipilän syytähän tämä. Kyllä aktiivimalli on paholaisen keksintö. Työttömälle työn tarjoaminen on työllä uhkailua josta pitää saada tuomio. Ihan en ole varma miten tämä liittyy kyseiseen juttuun, mutta koska varmuus on paras niin parempi vaan todeta että Sipilän on erottava!