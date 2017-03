Helsinki-Vantaan lentokenttä rauhallinen lakon alla – ”Luotto Finskiin on kova”

Helsinki-Vantaan lentokentän turvatarkastuksen jonot vetivät perjantaina iltapäivästä puoli tuntia ennen ilmailualan lakon alkamista vielä tavalliseen tahtiin.



Lahdesta saapunut Kaarina ja Pentti Suopuro olivat Helsinki-Vantaalla jo lomatunnelmissa. Teneriffalle kahdeksi viikoksi matkaava pariskunta ei edes harkinnut vain käsimatkatavaroihin turvautumista lähtöselvityksen jonoilta välttyäkseen.



– Pentti paistaa mielellään lettuja, joten oma paistinpannu pitää ainakin olla mukana, jos huoneistohotellista ei sellaista löydy, Kaarina Rantanen sanoo.



Hänen mukaansa aviomies jännitti lakkoa pitkin viikkoa ja seurasi tilannetta radion, television ja lehtien kautta.



Norwegian airilla lentävä pariskunta ei murehtinut oman lentojen myöhästymistä, sillä lomalla ei ole kiire.



- Kunhan tavarat pääsevät perille kohteeseen, niin meillä on kaikki kunnossa, eikä mitään syytä stressiin.



Finavian mukaan häiriöt kohdistuvat useiden lentoyhtiöiden ja lentoasemien liikenteeseen. Lennot voivat perjantain aikana myöhästellä koko päivän. Matkustajia on pyydetty saapumaan kentälle hyvissä ajoin ja varautumaan ruuhkiin ja jonotukseen sekä Helsinki-Vantaan että maakuntienkin lentoasemilla.



Pekingiin illalla tyttöporukan kanssa matkaava Katri Walta oli lähtenyt kentälle jo runsaat viisi tuntia ennen Finnairin lentoaan.



Finnair perui perjantain osalta yhteensä yli sata lentoaan, mutta Waltan kaukolento ei näihin lentoihin kuulunut.



– Finnair kyllä tarjosi mahdollisuutta siirtää lentoa lauantaille. Hetken aikaa kyllä mietin lentäväni vasta huomenna, mutta päätin nyt ottaa riskin. Luotto Finskiin on kova, Walta sanoo.



Lakkoon Walta oli valmistautunut pakkaamalla kaikki tavaransa punaiseen pieneen matkalaukkuun, jota ei tarvitse jättää ruumaan.



Finnair olikin kehottanut matkustamaan vain käsimatkatavaroiden kanssa. Lakon uskottiin myös vaikuttavan lentojen ruokatarjoiluun.



Peruutusten arvioidaan koskevan yhteensä jopa 10 000 matkustajaa.



Lakko alkaa perjantaina kolmelta iltapäivällä ja päättyy iltaseitsemältä. Matkustajia pyydetään myös seuraamaan aktiivisesti oman lentoyhtiön tiedotusta ja ohjeita.



Työnseisauksen syynä on se, että lentoalan työneuvotteluiden osapuolet, Ilmailualan unioni IAU ja Palvelualojen työnantajat Paltan edustajat eivät ole päässeet sopimukseen Airpro Oy:n työehdoista.



Sovittelu keskeytettiin torstaina puolen päivän jälkeen ja seuraava tapaaminen on sovittu maanantaiaamulle.



Valtakunnansovittelija Minna Helle on huolissaan työriidan pitkittymisestä ja kuvaa tilannetta poikkeuksellisen vakavaksi.



– Osapuolten näkemyserot ovat niin suuret, ettei esimerkiksi sovintoehdotuksen antamiselle ole eväitä, valtakunnansovittelija sanoo.



IAU on antanut lakkovaroituksen myös ensi viikon tiistaille ja perjantaille.