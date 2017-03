Helsinki-Vantaa ei ruuhkautunut lakon vuoksi: ”Hyvin rauhallisesti menee varmasti tästäkin eteenpäin”

Helsinki-Vantaan turvatarkastuksen jonot vetivät tavalliseen tahtiin perjantaina iltapäivästä lentoilualan lakosta huolimatta.



Finavia kehotti etukäteen matkustajia varautumaan jonoihin etenkin turvatarkastuksissa ja keltaliiviset Finavian työntekijät partioivat terminaali 2:en lähtöaulassa neuvoen ja avustaen ihmisiä.



Matkustajat tuntuivat kuitenkin olevan tietoisia lakosta, ja moni oli myös varautunut siihen saapumalla kentälle hyvissä ajoin.



Turkulaista Heino Nyyssöstä huolellinen varautuminen mahdolliseen työnseisaukseen ei kuitenkaan auttanut, vaikka hän oli saapunut kentälle kaksi ja puoli tuntia etuajassa.



Lakon ei etukäteen uskottu vaikuttavan lähtöselvityksiin. Nyyssösen lentoyhtiö Ukraine airlines ei kuitenkaan käytä check in –itsepalvelua, minkä vuoksi mies jonotti vielä kaksi tuntia ennen Kiovan työmatkalentonsa lähtöä vasta lähtöselvitykseen.



Edessä oli vielä jono itse turvatarkastukseen, jonka suuntaan Nyyssönen tuntuikin vilkuilevan huolestuneen näköisenä.



– Pakko sanoa, että nyt kyllä stressaa, kun tulee tällaista tuplajonotusta.



Itä-Afrikkaan matkaavaa Anna-Kaisa Kähkölää työnseisaus ei tuntunut pahemmin stressaavan. Ei, vaikka Kähkölä kantoi mukanaan lähes kymmentä matkalaukkua ja kassia. Eikä tavaramäärä ollut ihme, sillä hän teki parhaillaan muuttoa Nairobiin.



Tarkoitus on jäädä kaupunkiin ennalta määrittelemättömäksi ajaksi, ehkä vuodeksi.



– Mukana on kannettava tietokone, joten voin pahimmassa tapauksessa vaikka työskennellä jonossa, jos se tuntuu kovin seisovan, Nyyssönen sanoo.



Kähkölä myöntää kuitenkin seuranneensa lakkouutisia tavallista tarkemmin, varmuuden vuoksi.



Marokkoon lomalle matkaava Laila Palho ei olisi edes nähnyt tarvetta lähteä kentälle tavallista aikaisemmin, mutta matkaseurana ollut ystävätär tahtoi pelata varman päälle.



Palhon matkatoimisto oli jo ilmoittanut, että ruuhkiin kannattaa varautua.



– On sitä aikaisemminkin jonotettu, mikäpä tässä. Vähän kyllä mietin, että miksi lakon piti juuri tänä perjantaina tulla, Palho sanoo.



Työnseisaus alkoi tänään kahdelta iltapäivällä, sillä lentoalan työneuvotteluiden osapuolet, Ilmailualan unioni IAU ja Palvelualojen työnantajat eivät päässeet sopimukseen Airpro Oy:n työehdoista.



Helsinki-Vantaan apulaisjohtajan Heikki Kosken mukaan tunnelma oli edelleen neljän maissa rauhallinen, eikä tilanteen odoteta enää ruuhkautuvan.



– Selvästi ihmiset ovat huomanneet lakkoa koskevan uutisoinnin. Ruuhka alkaa olla ehtoopuolella, hyvin rauhallisesti menee varmasti tästäkin eteenpäin, Koski sanoi.



Lakko jatkuu tänään iltaseitsemään asti. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen viikonlopun aikana, jatkuvat lakot myös ensi viikolla entistä laajempina.