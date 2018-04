Helsinki ja Tampere paistattelevat alkupäässä trendikaupunkien listalla, Turkukin sijoittuu hipsteri-indeksissä hyvin

Movehubin listauksessa käytettiin mittareina kasvisravintoloiden, kahviloiden, tatuointi- ja vintageliikkeiden sekä levykauppojen määrää sataatuhatta asukasta kohti.

Suomen suurten kaupunkien yrittäjät ja asukkaat ovat hyvin trenditietoisia, jos katsoo Movehubin tuoretta hipsteri-indeksiä. Helsinki, Tampere ja Turku ohittavat sellaisia suurkaupunkeja kuin Lontoo ja New York, kun mittarina käytetään nuorison suosimien ravintoloiden, kahviloiden ja liikkeiden määrää.

Helsinki pääsee 446 kaupungin joukossa peräti sijalle 9. Sen edellä on kuusi yhdysvaltalaista kaupunkia, Portugalin Lissabon sekä ykköseksi sijoittunut brittikaupunki Brighton.

Tampere on 26. ja Turku 61. sijalla.

Mukaan on otettu yli 150 000 asukkaan kaupunkeja, mutta ei Oulua eikä Espoota. Vantaa jää listan loppupuolelle.

Hipsteri-indeksi on kepeä listaus, jonka kansainvälisiin muuttoihin erikoistunut Movehub on tehnyt aiemmin Yhdysvalloille. Nyt mukana oli 20 maata.

Pohjoismainen vintage myy ja nostaa Suomea

Suomen kaupunkeja nostavat muun muassa pohjoismaista vintagea myyvät putiikit. Kahviloita Helsingissä on 80 sataatuhatta asukasta kohti – "kahvilaindeksissä" se on sijalla 19.

Helsingin kokonaisindeksi on 6,7, Tampereen 5,9 ja Turun 5,2. Brightonin ja USA:n Portlandin indeksi on yli 8.

Helsinki on selvästi paras pohjoismaisista kaupungeista. Ruotsin kaupungeista Malmö on 23. ja Tukholma vasta 99:s. Oslo on 31. ja Kööpenhamina 81. sijalla.

Vaikka suurkaupungeissa joissain kaupunginosissa trendiliikkeitä on paljon, lähiöissä niitä ei juuri näy. Siksi keskisuuret kaupungit pärjäävät paremmin suhteessa asukaslukuun.