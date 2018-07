Helsinki Calling -mielenilmaukseen odotetaan tuhansia osallistujia. Helsingin poliisin arvion mukaan Helsinki Calling -kulkueessa on tällä hetkellä noin 1 500 osallistujaa.



Helsinki Calling -mielenosoitus aloitti kello 13 marssinsa kohti varsinaista tapahtumapaikkaa, Senaatintoria, jossa tapahtuman puhujat aloittavat kello 14.30.



Hellerajat paukkuivat rikki jo aamulla Helsingissä ja nyt kaupunki väreilee 30 asteen helteessä.



Toistaiseksi äänekkäin kannanotto on ollut vapaan Syyrian puolesta mieltä osoittavien miesten huuto. Miehet huutavat, että Venäjän presidentti Vladimir Putin on sotarikollinen ja vaativat häntä vankilaan, koska sadattuhannet syyrialaiset ovat kuolleet.



Senni ja Saara Koskenvesa sekä Ahmadzia Rasuli tulivat paikalle ympäristön ja ihmisten puolesta.



– Tulin tänne, jotta pääsen mukaan osoittamaan sitä, ettei Suomi ja Helsinki ole hiljaa, kun tuollaisia urpoja tulee tänne. Erityisesti ympäristöasiat, kuten ilmastosopimuksesta lipeäminen on herättänyt halun protestoida, Senni Koskenvesa kertoo.



Rasulin toi paikalle Afganistanin tilanne.



– Donald Trumpin ei pitäisi tukea Afganistanin rasistista hallintoa, joka ajaa vain yhden etnisen ryhmän asiaa, Rasuli toteaa.



Tunnelma Kaisaniemessä on rauhallinen noin puolta tuntia ennen marssin alkamista. Järjestäjät ovat jakaneet jonkin verran kylttejä ihmisille ja jotkut ovat tehneet omiaan. Muutamia poliiseja seuraa kokoontumista.



Hanna ja Nelma Lampi tulivat mielenosoitukseen erityisesti ihmisoikeuksien puolesta.



– On tärkeätä nostaa ääntä ihmisoikeuksien puolesta. Erityisesti Yhdysvaltojen rajalla tehdyt lasten huostaanotot ja erottaminen vanhemmistaan ovat koskettaneet. Venäjällä huolestuttaa seksuaalivähemmistöjen kohtelu, Hanna Lampi sanoo.



– Seksuaalivähemmistöjen asema on ollut minunkin huolena. Olen aiemmin ollut Amnestyn feissarina, Nelma Lampi lisää.

Mielenosoituksen ensimmäisissä puheissa on kannettu huolta niin Tsetseniasta, ympäristöstä, joukkoampumisista ja maahanmuuttajien kohtelusta. Mediaa on runsaasti paikalla seuraamassa Helsinki Callingin etenemistä.

Poliisin ennakkoarvion mukaan Helsinki Calling -mielenosoitus on suurin huippukokoukseen liittyvistä mielenilmauksista. Poliisin mukaan sunnuntaille on ilmoitettu kaksi mielenilmausta. Poliisin tiedossa ei ole, että kyseisille mielenosoituksille oltaisiin järjestämässä vastamielenosoituksia.



Yhteensä mielenosoituksia sunnuntaille ja maanantaille on poliisin tiedossa 17. Tilanne voi kuitenkin elää vielä, sillä mielenilmauksesta pitää ilmoittaa poliisille viimeistään kuutta tuntia ennen tapahtumaa.

Helsinki Calling keskittyy ihmisoikeuksien, demokratian, rauhan ja ympäristönsuojelun tukemiseen.



Sunnuntaina Helsingin keskustassa järjestetään toinenkin mielenilmaus.



Perussuomalaiset Nuoret järjestävät Helsingin kokoontuvat Narinkkatorille toivottamaan Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin tervetulleeksi Helsinkiin. Tapahtuman nimi on Welcome Trump ja se alkaa kello 13.30. Järjestö arvioi, että tapahtumaan osallistuu satakunta ihmistä.



– Kyseessä on enemmänkin hyvän mielen tapahtuma kuin mielenilmaus. Mutta tarkoituksemme on näyttää, etteivät kaikki ole sitä mieltä, ettei Trump ole tervetullut Helsinkiin, kommentoi tapahtuman järjestelyistä vastaava järjestön pääsihteeri Marika Sorja puolenpäivän aikaan Lännen Medialle.



– Valitsimme sunnuntain tapahtumapäiväksi, koska emme halunneet sotkeutua maanantain kaaokseen keskustassa. Lisäksi tavoitteena oli, että mahdollisimman moni pääsee paikalle myös maakunnista, suuri osa jäsenistöstämmehän on töissä maanantaina.

Lännen Media seuraa paikan päällä mielenilmausten etenemistä. Juttu päivittyy.