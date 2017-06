Helsingissä kuhisee huomenna sotilaita, koptereita ja hävittäjiä - osa kaduista suljetaan liikenteeltä

Puolustusvoimain lippujuhlan päivän paraati tuo huomenna Helsingissä kaduille runsaan määrän väkeä ja sotakalustoa. Tapahtuma vaikuttaa myös liikenteeseen, sillä keskustan katuja suljetaan tapahtuman ajaksi ajoneuvoilta.

Paraatin ottaa vastaan presidentti Sauli Niinistö seurassaan Puolustusvoimain komentaja, kenraali Jarmo Lindberg.

Paraatikatselmus on kello 12 Senaatintorilla, minne paraatijoukot ryhmittyvät kello 11.20 alkaen.

Ohimarssi alkaa kello 13.30, ja se kulkee Mannerheimintietä Musiikkitalon suuntaan. Ohimarssin vastaanottopaikka on Musiikkitalon edustalla.

Paraatiin osallistuu yhteensä yli 1 300 ihmistä, 50 ajoneuvoa ja 19 ilma-alusta. Tapahtumassa nähdään esimerkiksi ensimmäistä kertaa panssarihaupitsi K9 Thunder. Yliennoissa on mukana muun muassa Rajavartiolaitoksen Super Puma -meripelastuskopteri sekä Ilmavoimien Hornet-monitoimihävittäjiä ja Hawk-suihkuharjoituskoneita.

Ennen paraatikatselmusta on Kaivopuiston edustalla Ilmavoimien ja Maavoimien yhteinen lentonäytös. Kaikilla lennoilla on säävaraus. Ilmatieteen laitoksen mukaan sää Helsingissä on huomenna päivällä todennäköisimmin selkeä tai puolipilvinen, sateita ei ole näkyvissä.

Liikenteessä poikkeusjärjestelyjä aamukuudesta alkaen

Paraatitapahtuman yleisöä pyydetään saapumaan paikalle hyvissä ajoin joukkoliikennettä käyttäen. Autoilla liikkumista kehotetaan välttämään, sillä osa kaduista ja alueista suljetaan liikenteeltä paraatin käyttöön. Sotilaspoliisi ja poliisi ohjaavat liikennettä keskeisissä risteyksissä.

Poikkeusjärjestelyt liikenteessä alkavat jo aamulla kuudelta. Tarkempaa tietoa suljettavista kaduista ja sulkuajoista löytyy Helsingin kaupungin nettisivuilta.

Tapahtuman päättymisen jälkeen avataan ensin joukkoliikenteen käyttämät kadut sekä pääkadut ja tämän jälkeen muut kadut. Esimerkiksi Mannerheimintie on tarkoitus avata liikenteelle klo 15. Arvion mukaan kaikki kadut saadaan avattua iltakuuteen mennessä. Aikatauluun vaikuttaa muun muassa yleisömäärä.

