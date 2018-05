Helsingissä epäillään ruokamyrkytysepidemiaa kahdessa sairaalassa - 90 ihmistä sairastunut

Helsingissä epäillään ruokamyrkytyksiä kahdessa sairaalassa. Kaupungin elintarviketurvallisuusyksikkö selvittää ruokamyrkytyksiä, joihin on sairastunut yhteensä 90 ihmistä.

Ruokamyrkytysten epäillään liittyvän ruokailuun Koskelan ja Laakson sairaaloissa Helsingissä sunnuntaina ja maanantaina.

Tänään iltapäivällä sairastuneita oli Laakson sairaalassa 59 ja Koskelan sairaalassa 31. Suurin osa sairastuneista on potilaita, sillä henkilökunnasta vain puolentusinaa on saanut taudin.

- Sairastuneita on niin paljon ja niin yhtäaikaisesti, että epäillään että kyseessä voi olla ruokaperäinen tartunta, sanoo elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö Anne Kärnä.

Elintarviketurvallisuusyksikkö on tehnyt tarkastuksen Koskelan sairaalan ravintokeskukseen epidemiaepäilyn jälkeen. Ravintokeskus hoitaa Koskelan ja Laakson sairaaloiden potilasruokailun. Kärnä sanoo, että ravintokeskuksen toiminta jatkuu normaalisti.

- Toki puhdistustoimenpiteitä tehdään varoiksi. Tarkastuksessa ei kuitenkaan huomattu mitään erikoista huomautettavaa.

Toistaiseksi ei ole tiedossa, mistä elintarvikkeesta tauti on alkanut levitä tai mistä taudinaiheuttajasta on kyse. Helsingin kaupunki selvittää tilannetta haastattelee sairastuneita sekä ottaa heistä ja ravintokeskuksen henkilökunnasta potilasnäytteitä. Myös ruoista on otettu näytteitä.

Ensimmäiset oireet ruokamyrkytyksestä alkoivat eilen illalla.