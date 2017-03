Helsingin yliopisto uusii koulutusohjelmiaan - hakukohteet vähenevät

Helsingin yliopisto uudistaa koulutusohjelmiaan. Syksyllä aloittaville opiskelijoille on tarjolla aiempaa vähemmän hakukohteita, mutta aloituspaikkojen määrä pysyy ennallaan.

Yliopistosta kerrotaan, että uudistus lisää joustavuutta. Vastaisuudessa alempaan yliopistotutkintoon tähtäävissä kandiohjelmissa on tarjolla on laajoja koulutusohjelmia, joissa ei ole enää ole erikseen pää- ja sivuaineita. Useimmissa ohjelmissa on mukana eri tieteenaloja, ja alaa voi vaihtaa kandiohjelman sisällä ilman uutta hakemista.

Kandiohjelman jälkeen opiskelijalla on edelleenkin oikeus jatkaa opintojaan maisteriohjelmissa. Kandiohjelmiin kytkeytyvät tietyt jatkovaihtoehdot, mutta opiskelijat voivat hakea myös muihin maisteriohjelmiin, jos hakukriteerit täyttyvät.

Merkittävä osa uusituista maisteriohjelmista on suunnattu kansainvälisille opiskelijoille. Noin puolessa niistä opetuskieli on englanti.

Helsingin yliopiston mukaan uusissa ohjelmissa on kiinnitetty huomiota myös työelämävalmiuksiin. Tavoitteena on opiskelijan kehittyminen asiantuntijaksi. Sekä kandi- että maisteriohjelmiin kuuluu myös työharjoittelua tai työelämäprojekteja.