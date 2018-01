Helsingin Sanomien toimittaja riitauttaa kotiinsa tehdyn etsinnän ja takavarikot - "Etsinnälle ei ollut lainmukaisia perusteita"

Rikoksesta on olemassa kiistattomat todisteet. Syylliset on tuomittava elinikäisiin vankeusrangaistuksiin maanpetoksesta. Rikoslakia on pikaisesti muutettava siten, että elinkautisen vankeusrangaistuksen ohelle asetetaan elinikäinen vankeusrangaistus, joka voidaan tuomita myös ennen lakimuutosta tehdystä rikoksesta ja johon ei ole mahdollisuutta saada armahdusta.