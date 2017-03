Helsingin Rautatientorin vastamielenosoitus hiipumassa, yksi kiinniotto

Mielenilmaukset Helsingin Rautatientorilla ovat jatkuneet suhteellisen rauhallisesti. Poliisi arvioi, että paikalla on ollut ainakin satoja tai toistatuhatta ihmistä.

Poliisin mukaan tilanne näyttää jo hieman laantuneen. Turvapaikanhakijoita vastustavia mielenosoittajia on lähtenyt pois alueelta.

Poliisi on ottanut vastamielenosoituksesta kiinni yhden ihmisen, jonka kerrotaan käyttäytyneen aggressiivisesti. Poliisin mukaan kiinni otettu töni muita ihmisiä.

Rautatientorilla järjestetään tänään kymmenkunta mielenilmausta. Osa mielenosoittajista puolustaa turvapaikanhakijoita, ja osa vastustaa heitä. Ainakin yksi kansallismielinen ryhmä on kerännyt väkeä turvapaikanhakijoiden vastaiseen mielenosoitukseen.

Mielenilmaukset alkoivat kolmelta iltapäivällä ja jatkuvat noin iltaseitsemään.

Helsingin poliisipäällikkö Lasse Aapio on kehottanut välttämään turhaa liikkumista Rautatientorilla iltapäivällä.

- Siellä saattaa tulla ruuhkaa, koska ihmisiä on paljon liikkeellä, Aapio sanoi aiemmin STT:lle.

Helsingin keskustassa on jo viikkoja ollut turvapaikanhakijoiden leiri, jossa on osoitettu mieltä pakolaispolitiikkaa vastaan. Leiri on houkutellut paikalle myös vastamielenosoittajia.

Eri puolilla Suomea järjetettiin tukimielenosoituksia turvapaikanhakijoiden puolesta järjestetylle mielenilmaukselle. Oulussa tapahtuma keräsi Rotuaarille noin sata henkilöä.