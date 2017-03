Helsingin Rautatientorille on kerääntynyt jo satoja ihmisiä turvapaikanhakijoiden takia

Mielenosoitukset ovat keränneet Helsingin Rautatientorille satoja ihmisiä, kertoo tilannetta paikan päällä seuraava Lännen Median toimittaja Päivi Lakka.



– Poliiseja on läsnä melko paljon. Turvapaikanhakijoiden teltan puolella on ihmisiä huomattavasti enemmän kuin maahanmuuton vastustajien puolella. Musiikki raikaa ja lapsiperheet luistelevat tässä välissä, Lakka kuvailee.



STT:n mukaan paikalla oli kolmen jälkeen pientä käsirysyä, johon poliisi puuttui nopeasti.



– En ole itse toistaiseksi nähnyt mitään levottomuuksia, mihin poliisi olisi erityisesti joutunut puuttumaan, Lakka kertoo.



Rautatientorilla on ollut jo pitempään turvapaikanhakijoiden leiri, jolla osoitetaan mieltä Suomen pakolaispolitiikkaa vastaan. Se on saanut paikalle kerääntymään myös maahanmuuton vastustajia. Suurin osa Rautatientorille lauantaina kerääntyneistä ihmisistä oli tullut puolustamaan turvapaikanhakijoita.