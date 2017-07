Helsingin Pride-kulkueessa arviolta 35 000 osallistujaa - poliisi poisti paikalta vastamielenosoituksen ja ihmisen, jolla oli muovipussissa ulostetta

Helsingin Pride-kulkueessa oli arviolta 35 000 osallistujaa eli saman verran kuin viime vuonna, kertoo poliisi. Kulkue lähti liikkeelle Kansalaistorilta kello 13, ja viimeiset osallistujat marssivat torilta kohti Kaivopuistoa vasta yli tuntia myöhemmin.

Poliisi kertoo poistaneensa Musiikkitalon kulmalta vastamielenosoituksen ja ottaneensa kiinni yhden henkilön, jolla oli hallussaan muovipussissa ulostetta.

- Somessa on ollut edellisviikoilla viitteitä tällaisesta, ja poliisi on ollut siitä tietoinen, kertoo Helsingin Priden järjestävän HeSetan toiminnanjohtaja Aaro Horsma.

"Puolustusvoimien puuttuminen on häpeällistä"

Kulkueeseen osallistui myös viranomaisia yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiän kutsumana. Yhdenvertaisuusvaltuutetun rekassa kulki muun muassa Poliisihallituksen, Kelan ja usean ministeriön edustajia. Maahanmuuttovirasto perui osallistumisensa saamansa kritiikin takia.

- Maahanmuuttoviraston kanssa on ollut keskusteluyhteys, ja olemme tuoneet esille vaatimuksia siitä, mitä meillä on sukupuolivähemmistöjen suhteen erityisesti. Olemme tukemassa Maahanmuuttovirastoa tekemään niitä muutoksia, että he voivat seuraavana vuonna osallistua, Horsma kertoo.

- Se, että lähtee mukaan Helsinki Prideen, luo mielikuvan siitä, että seistään tapahtuman ja järjestäjäorganisaation puolella yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien edistämisessä.

Näin sanovat myös monet osallistujat. Muun muassa Sirpa Salonen ja Tuula Ruotsalainen toteavat, että kaikkien Prideen lähtevien pitäisi sitoutua arvoihin myös arjessa. Kyse ei ole vain yhdestä päivästä ja yhdestä tapahtumasta.

Heidän mielestään oli hyvä, että poliisin edustaja oli niin sanotussa viranomaisrekassa.

- Puolustusvoimien puuttuminen on häpeällistä, Ruotsalainen sanoo.

