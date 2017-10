Helsingin poliisin virkarikosepäilyt syyteharkintaan

Helsingin poliisin tietolähdetoimintaa koskevat rikosepäilyt ovat siirtyneet syyteharkintaan Valtakunnansyyttäjänvirastoon. Virkavelvollisuuden rikkomisesta epäillään poliisin entistä ylintä johtoa sekä Helsingin entistä ja nykyistä poliisijohtoa.

Epäiltyinä ovat muun muassa entinen poliisiylijohtaja Mikko Paatero, entinen Helsingin poliisikomentaja Jukka Riikonen ja Helsingin poliisilaitoksen nykyinen poliisipäällikkö Lasse Aapio. Aapio toimi aiemmin apulaispoliisipäällikkönä.

Kaikki epäillyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikokseen.

Esitutkintapöytäkirjassa yli 6 000 sivua

Kihlakunnansyyttäjä Jukka Haaviston mukaan asiassa on syytä epäillä, että Helsingin poliisilaitoksessa laiminlyötiin vuosien 2008-2013 aikana tietolähteinä toimineiden henkilöiden asianmukainen rekisteröinti poliisin ylläpitämään henkilörekisteriin.

Helsingin huumepoliisin entisen päällikön Jari Aarnion epäillään poistattaneen virkavelvollisuutensa vastaisesti Helsingin poliisin tietolähderekisteristä tietolähteiden tiedot. Aarnion epäillään myös määränneen, että uusia tietolähteitä ei rekisteröidä.

Esitutkinta on ollut laaja: Haaviston mukaan esitutkintapöytäkirjassa on yhteensä noin 6 000 sivua ja asiassa on kuultu yli 50:tä henkilöä.

Sisäministeriö pohtii poliisipäällikkö Aapion jatkoa

Sisäministeriössä on ratkaistavana, onko Lasse Aapiolla edellytyksiä jatkaa virassaan Helsingin poliisipäällikkönä. Sisäministeriön osastopäällikkö Jukka Aalto kertoi STT:lle elokuun lopulla, että esitutkinnan valmistuttua ministeriö saa aineiston käyttöönsä ja voi arvioida tilannetta.

Esitutkinta alkoi entisen sisäministerin Päivi Räsäsen (kd.) tutkintapyynnöstä. Räsänen ryhtyi selvittämään poliisin tietolähteisiin liittyvää toimintaa syksyllä 2013, kun Helsingin huumepoliisiin liittyvät rikosepäilyt alkoivat tulla esiin.