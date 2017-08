Helsingin poliisi tutkii ärsyttävän aineen päästöä - teko voi olla tahallinen

Yksitoista ihmistä kuljetettiin sairaalaan tarkastettavaksi, kun hengitysteitä ärsyttävää ainetta pääsi ilmaan rakennuksessa Helsingissä Ruskeasuolla, kertoo poliisi. Pelastuslaitos kertoi aiemmin viidestä sairaalaan viedystä.

Poliisin mukaan rakennuksessa järjestetään kotouttamiskoulutusta maahanmuuttajille. Paikalla oli tapahtuma-aikaan 100-200 aikuista ulkomaalaistaustaista ihmistä.

Hälytys tehtiin, kun ihmiset alkoivat saada hengitystieoireita, kertoo pelastuslaitos. Tilat on evakuoitu. Ainetta ei ole vielä tunnistettu.

Pelastuslaitoksen mukaan teon tahallisuutta ei voida pois sulkea. Helsingin poliisin väkivaltarikosyksikkö tutkii asiaa.

Pelastuslaitos selvittää, mistä ainetta on levinnyt kiinteistöön.

- Kiinteistö on vielä eristetty, siellä on meidän oma henkilöstö suojautuneena tutkimassa, että mistä tällainen päästö on aiheutunut ja mistä aineesta on kysymys. Mitään niin sanottua lähdettä, mistä tämä aine olisi voinut levitä, ei ole paikannettu, sanoi palomestari Tomi Kuusamo.

Kuusamon mukaan kaasu havaittiin, kun ihmiset saivat aluksi melko voimakkaitakin hengitystieoireita. Ihmiset evakuoituivat omatoimisesti ennen pelastuslaitoksen saapumista.

Ainetta on ilmeisesti ollut ainoastaan yhdessä tilassa.

- Muista kiinteistön tiloista ei ole tullut mitään informaatiota, että siellä olisi jotain hämminkiä.

Lähialueen asukkaille ei ole aineesta haittaa. Kuusamon mukaan paikalle lähetettiin aluksi 13 yksikköä, joista osa on jo poistunut paikalta.