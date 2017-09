Helsingin päärautatieaseman palon syyksi epäillään sähkölaitetta

Helsingin päärautatieaseman eilinen tulipalo saattoi saada alkunsa työmaahan liittyvästä sähkölaitteesta, epäilee poliisi. Rikoskomisario Marko Forss kertoo, että tapauksessa ei toistaiseksi epäillä rikosta.

Rautatieaseman lippuhalli suljettiin eilen sen jälkeen, kun asemahallin alapuolella sijaitsevissa henkilökunnan sosiaalitiloissa syttyi tulipalo noin kello 17.30. Palossa muodostui runsaasti savua.

Tänään aseman sähkönjakelussa on ollut ongelmia. VR:n viestinnästä kerrotaan, että sähkönjakelu on onnistuttu osittain palauttamaan ja osa aseman lippuautomaateista on jälleen käytössä.