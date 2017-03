Petostutkinnan keskiössä olevassa Helsingin opetusvirastossa on paljastunut lisää epäselvyyksiä. Viraston omissa selvityksissä on tullut ilmi, että joillain työntekijöillä on ollut käytössään laitteita, jotka eivät liity heidän työntekoonsa.

Viraston mukaan epäselvyydet koskevat tällä tietoa kymmentä työntekijää. Tilanteen selvittämistä jatketaan ja asianosaisia kuullaan. Viraston mukaan mahdollisia seuraamuksia työntekijöille voivat olla työnjohdollinen keskustelu, suullinen huomautus, kirjallinen varoitus tai jopa irtisanominen.

Poliisilla on tutkinnassa opetusviraston ex-tietohallintopäällikön, nykyisen turvallisuuspäällikön Hannu Suoniemen rikosepäilyjä. Häntä epäillään jopa miljoonien eurojen petoksesta.

Opetusvirasto aikoo kuulla myös Suoniemeä ja päättää, millaisiin kurinpitotoimiin hänen kohdallaan ryhdytään.

- On syytä epäillä, että hän on rikkonut vakavalla tavalla palvelussuhteeseensa liittyviä velvoitteita, eikä hän ole hoitanut tehtäviään asianmukaisesti. Suoniemi ei ole tällä hetkellä töissä, virasto kertoo tiedotteessa.

Turvallisuuspäällikön tehtävää hoidetaan sijaisjärjestelyin. Lisäksi viraston tietohallintoon palkataan lisäapua.

- Varmistamme koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien turvallisuuden tässä haastavassa tilanteessa, opetustoimen johtaja Liisa Pohjolainen vakuuttaa.