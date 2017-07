Helsingin Munkkivuoren puukotus kumpusi oikeuden mukaan mustasukkaisuudesta - ovelle apuun kutsuttu mies kuoli

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi 47-vuotiaan miehen yli yhdeksän vuoden vankeuteen muun muassa taposta. Eloton uhri löytyi Helsingin Munkkivuoressa kerrostalon portaikosta toukokuun alussa.

Tapahtumat saivat tuomion perusteella alkunsa, kun 47-mies ja tämän entinen naisystävä heräsivät aamulla ja naisen kertoman mukaan joivat ja ottivat pillerit. Nainen kertoi kutsuneensa tuntemansa toisen miehen paikalle, koska tuomittu mies oli muuttunut sekavaksi ja heilunut uhkaavasti veitsen kanssa.

Nainen oli lähettänyt toiselle miehelle muun muassa viestin: "Tuu mahdollisimman nopeesti mut varaudu se on ihan sekasin ja meinaa tappaa molemmat".

Hedelmäveitsellä sydämeen

Miehen saavuttua ovelle tuomittu tappoi miehen oikeuden mukaan hedelmäveitsellä. Veitsi osui uhria sydämeen.

Tuomittu puolestaan kertoi uhrin halanneen häntä ovella, jolloin veitsi olisi osunut uhriin. Miehen mukaan hänellä oli veitsi, koska ovikello oli soinut juuri, kun hän oli leikkaamassa jäätelöä.

Mies oli oikeuden mukaan mustasukkainen ovelle saapuneesta toisesta miehestä. Tuomittu kertoi myös itse sanoneensa ovelle tulleelle miehelle "Ette kai lähde (naisen nimi) kanssa säätämään".

Oikeuden mukaan ei ollut syytä epäillä naisen kertomusta siitä, että mies oli odottanut aggressiivisena ja mustasukkaisena toista miestä kädessään veitsi, jonka kahva oli muoviin kääritty.

Oikeus tuomitsi 47-vuotiaan Mika Juhani Pullin taposta, pahoinpitelystä ja laittomasta uhkauksesta 9 vuoden ja 3 kuukauden vankeuteen. Mies kiisti syytteet, mutta myönsi osuneensa uhria veitsellä sydämeen.

Taustalla mittava rikoshistoria

Miehellä on taustallaan mittava rikoshistoria, joka ulottuu tuomioistuintietojen mukaan 1990-luvun lopulle asti. Vankilassa useita kertoja istuneen miehen tililtä löytyy muun muassa törkeitä ryöstöjä ja lukuisia muita rikoksia. Osa tuomioista liittyy huumevelkoihin. Ehkä kuuluisin miehen tuomioista on vuonna 2011 tehty Helsingin Hietalahden kauppahallin kelloliikkeen niin sanottu valeryöstö ja valemurto.

Päätoimittajana tunnetuksi tullut kelloliikkeen omistaja oli tilannut miehen "ryöstämään" kelloliikkeensä tehdäkseen vakuutuspetoksen. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi tuolloin kelloliikkeen omistajan sekä nyt tuomitun miehen muun muassa kahdesta törkeästä petoksesta. Mies oli myös myynyt vähäisen määrän huumausaineena käytettävää Subutexia kellokauppiaalle.

Vuonna 2007 mies ryösti helsinkiläisen kioskin haulikolla uhaten. Tuomion mukaan hän löi kioskin omistajaa haulikon perällä päähän, ja sai aseella uhaten saaliikseen noin 120 euroa rahaa ja 20 rasiaa savukkeita. Sitten hän pakotti erään pyöräilijän luovuttamaan tälle pyöränsä pakovälineeksi. Haulikko ei kuitenkaan ollut toimintakuntoinen, joten tuomio tuli kahdesta perusmuotoisesta ryöstöstä.

Motiiviksi hän kertoi, että hänet pakotettiin tekemään ryöstö huumevelkojen takia.

Vuonna 2002 mies toteutti ryöstön pariskunnan kotiin toisen tuntemattomaksi jääneen tekijän kanssa. Tapaus selvisi vasta vuosien päästä asunnosta löytyneen tupakantumpin DNA-näytteestä. 2,5 vuoden tuomio vanhasta ryöstöstä tuli vasta 2011.

Mies on kertonut, että hän on tehnyt ryöstöjä alihankintapalveluna moottoripyörämiehille, koska on ollut näille velkaa.