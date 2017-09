Helsingin metrossa kohotettiin valmiutta Lontoon metroräjähdyksen takia

Henkilökunnan valmiutta on kohotettu Helsingin metrossa Lontoon metrossa tapahtuneen räjähdyksen takia, kertoo HSL:n turvallisuuspäällikkö Jaakko Heinilä.

- Se tarkoittaa, että järjestyksenvalvojien ja muun henkilökunnan tietoisuutta lisätään siihen, että he ovat normaaliakin valppaampina, eli tekevät havaintoja ja kommentoivat, Heinilä kuvailee.

- Jos ja kun pommi-iskusta on kysymys, niin tietysti isännättömät kassit, laatikot ja laukut ovat asioita, mihin kiinnitetään huomiota, hän jatkaa.

HSL hankkii pääkaupunkiseudulle metroliikenteen lisäksi bussi-, raitiovaunu-, lautta- ja lähijunaliikenteen palveluita. Heinilän mukaan valmiuden kohottamisessa on paljolti kyse yhteisen tilannekuvan luomisesta eri toimijoiden kesken.

- Tämä on monitoiminen ympäristö, jossa on erilaisia operaattoreita, kuten VR, HKL ja Liikennevirasto. Käymme keskenään läpi tilannekuvaa siitä, mitä on tehty, Heinilä kertoo.