Helsingin keskustan yliajosta epäilty mies vangittiin

Helsingin käräjäoikeus on vanginnut 51-vuotiaan miehen, jota epäillään yliajosta Helsingin keskustassa heinäkuussa. Mies vangittiin todennäköisin syin taposta epäiltynä.

Poliisi epäilee miehen törmänneen Jaguarillaan tahallaan kuuteen ihmiseen suojatiellä heinäkuun 28. päivänä Lönnrotinkadulla. Yliajossa kuoli nainen.

Poliisi on kertonut epäilevänsä miestä taposta ja viidestä tapon yrityksestä.

Epäilty on ollut aiemmin pakkohoidossa, ja hänet luovutettiin kiinnioton jälkeen poliisilta terveysviranomaisten huostaan.

Kaahailuilmoitus edeltävänä päivänä

Epäillystä oli poliisin mukaan tehty useita kaahailuilmoituksia ennen epäiltyä yliajoa.

- Ajoneuvosta on tullut ilmoitus 27. heinäkuuta ajokäyttäytymisen takia Tuusulanväylällä. Meille on tullut ilmoitus, että ajoneuvo on ohitellut useita autoja pientareen kautta, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Teemu Kruskopf kertoi aiemmin STT:lle.

Poliisi ei tuolloin tavoittanut miestä.

Poliisin mukaan epäillyltä on viimeksi ollut ajokortti pois toukokuusta 2013 maaliskuuhun 2014. Ajokielto liittyy kaahailuun, josta mies sai sakot.

Myös vuodelta 2009 löytyy poliisin merkintä, jonka mukaan miehelle on palautettu ajo-oikeus.

Poltti isänsä talon

Yliajosta epäilty mies on aiemmin polttanut isänsä talon. Imatran käräjäoikeus jätti miehen tuomitsematta rangaistukseen tuhotyöstä, joka tapahtui Imatralla heinäkuussa 2003. Mies määrättiin tahdosta riippumattomaan hoitoon, ilmenee käräjäoikeuden tuomiosta.

Tuomion mukaan mies otti Helsingistä taksikyydin aikomuksenaan polttaa isänsä koti ja osti Imatran läheltä 18 litraa bensaa sytykkeeksi. Asunnossa oli sisällä myös isän 10-vuotias poika, mutta molemmat onnistuivat pakenemaan.