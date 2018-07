Helsingin käräjäoikeus tuomitsi sarjakuristajan 52-vuotiaan naisen murhasta

Helsingin käräjäoikeus on tuominnut sarjakuristaja Michael Penttilän elinkautiseen vankeuteen murhasta. Penttilä kuristi 52-vuotiaan naisen huhtikuussa Helsingissä. Tuomion mukaan teko oli erityisen raaka, julma ja suunnitelmallinen.

Penttilä myönsi teon tappona, mutta syyttäjä vaati hänelle rangaistusta murhasta.

Penttilällä on myös runsaasti aiempaa väkivalta- ja henkirikostaustaa. Hän on aiemmin kuristanut hengiltä äitinsä, 12-vuotiaan tytön ja naistuttavansa. Lisäksi hänellä on tuomiot muun muassa törkeästä raiskauksesta, vapaudenriistosta, kolmesta törkeästä pahoinpitelystä ja törkeän henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta.