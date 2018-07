Helsingin hotelleissa on vielä tilaa, mutta hinnat ovat pompanneet

Valtaosaan Helsingin hotelleista on vielä saatavilla huoneita Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien Donald Trumpin ja Vladimir Putinin tapaamisen ajalle.

Huippukokous on tuonut hotellihuoneille kysyntäpiikin, mikä näkyy huoneiden hinnoissa, jotka ovat selvästi korkeammat kuin vaikkapa viikkoa myöhemmin. Useimmissa hotelleissa hinnat ovat kaksinkertaiset tai lähellä sitä, joissakin jopa kolmin- tai nelinkertaiset.

STT:n haastattelemien hotelliketjujen johtajat muistuttavat, että Helsingissä on viime vuosina järjestetty osallistujamäärältään paljon suurempiakin tapahtumia. Esimerkiksi suuret konsertit tai urheilutapahtumat tuovat kaupunkiin kymmeniätuhansia vieraita.

Poikkeuksellista on nyt lähinnä se, kuinka lyhyellä varoitusajalla järjestelyt on pitänyt tehdä.

- Yleensä tällaiset tuhansien taksien konferenssit tiedetään vuosia etukäteen. Tämä kuitenkin järjestettiin kahdessa viikossa, sanoo Kämp Collection Hotelsin toimitusjohtaja Laura Tarkka.

Kämp Collection Hotels -ketjuun kuuluvat muun muassa Helsingin ehkä tunnetuin luksushotelli Kämp sekä keväällä avattu St. George, jota on pidetty Trumpin mahdollisena yöpymispaikkana.

Heinäkuu tyypillisesti liikematkailun osalta vuoden hiljaisinta aikaa

Pääkaupunkiseudun majoituskapasiteetti kestää mainiosti parituhatta vierasta, jotka tapaaminen tuo Helsinkiin. Varsinkin kun nyt eletään heinäkuuta, joka on liikematkailun osalta vuoden hiljaisinta aikaa.

- Joitakin hotelleja on täynnä. Mutta kyllä Helsinkiin vielä mahtuu, kertoo Scandic Hotelsin toimitusjohtaja Aki Käyhkö.

- Tässä liikkuu kuitenkin vain noin 20-25 prosenttia koko kapasiteettimäärästä lisäruiskeena tähän normaalikysyntään, sanoo Sokotelin toimitusjohtaja Jarkko Härmälä.

Hotelliketjut pitävät yleisesti ottaen hienona, että Helsinkiin saadaan kesken lomakauden kysyntää piristävä tapahtuma, joka tuo kaupungille myös kansainvälistä näkyvyyttä.

Vaikka järjestelyjä on vaadittu ja joitakin varauksia on jouduttu siirtämään, ei Tarkan mukaan kukaan majoitusta ehdottomasti tarvitseva asiakas ole jäänyt ilman huonetta.

- Kaikki on kontaktoitu henkilökohtaisesti ja jos on välttämätön majoitustarve sille ajalle, se on pystytty järjestämään.