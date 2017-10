Helsingin heinäkuisesta yliajosta syyte murhasta ja viidestä tapon yrityksestä

Syyttäjä on nostanut syytteen Helsingin heinäkuisesta yliajosta, jossa kuoli yksi ihminen. Viisikymppistä miestä syytetään murhasta, viidestä tapon yrityksestä ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Miehen epäillään törmänneen tahallaan kuuteen ihmiseen suojatiellä Lönnrotinkadulla 28. heinäkuuta. Yliajossa kuoli nainen.

Mies on esitutkinnassa tunnustanut kuljettaneensa ajoneuvoa ja törmänneensä suojatiellä olleisiin henkilöihin. Poliisin mukaan mies kertoi, että ajoi ylinopeutta välittämättä siitä, jääkö joku auton alle.

Miehellä on taustallaan pakkohoitoa ja rikostuomioita. Hän on aiemmin muun muassa polttanut isänsä talon. Imatran käräjäoikeus jätti miehen tuomitsematta rangaistukseen tuhotyöstä, joka tapahtui Imatralla heinäkuussa 2003. Sen sijaan mies määrättiin tahdosta riippumattomaan hoitoon.

Tuomion mukaan mies otti Helsingistä taksikyydin aikomuksenaan polttaa isänsä koti ja osti Imatran läheltä 18 litraa bensaa sytykkeeksi. Isä ja tämän 10-vuotias poika olivat sisällä asunnossa, mutta molemmat onnistuivat pakenemaan.

Herättänyt keskustelua avohoidon tasosta

Tapaus on herättänyt keskustelua siitä, saavatko muille vaaraksi olevat ihmiset liikkua liian vapaasti. Asiantuntijat eivät ole niinkään arvostelleet lainsäädäntöä, vaan heidän mielestään psykiatrisen avohuollon palvelut eivät toimi riittämättömien resurssien takia.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) sanoi elokuun alussa, että Helsingin yliajo on vahvistanut käsitystä siitä, että psykiatriseen hoitoon liittyvä lainsäädäntö on perattava läpi. Sosiaali- ja terveysministeriössä on parhaillaan valmisteilla lakikokonaisuus, johon kuuluvat mielenterveyslain lisäksi päihdehuoltolaki ja itsemääräämisoikeuteen liittyvä lainsäädäntö. Nopeita ratkaisuja ei ole luvassa, sillä hallituksen on määrä antaa esitys kokonaisuudesta keväällä 2019..