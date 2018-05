Helsingin Hakaniemessä tehtiin se, mistä Oulussa vain haaveillaan – Kauppahallin remontin aikainen väistötila saa suitsutusta käyttäjiltään

Evakon pitkittyminen ei tunnu haittaavan hallin yrittäjiä. Poikkeuksetta kaikki sanovat, että asiakkaita on tilapäishallissa paljon aiempaa enemmän, valoisassa ja avarassa tilassa on mukavampi työskennellä ja yhdessä kerroksessa oleminen on käytännöllisempää kuin kahdessa. KUVA: Mauri Ratilainen Mauri Ratilainen