Helleraja tuskin rikkoutuu tällä viikolla

Kesähelteistä ei päästä nauttimaan vielä loppuviikostakaan, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi.

Etelässä ja lännessä on juuri nyt lämpimintä, ja muuallakin maassa lämpötila on vähän 20 asteen yläpuolella. Pohjois-Lapissa on vähän viileämpää. Torstaina Länsi-Lapissa lämpötila nousee yli 20 asteen, mutta etelään saapuu sateita ja lämpötila jäänee alle 20 asteen. Sadealue pysyy paikoillaan ja etelässä ja lännessä tulee sadekuuroja, mutta pohjoisessa on aurinkoisempaa. Vähitellen sadealue heikkenee.

Viikonloppuna sää on epävakaista ja sadekuuroja tulee suuressa osassa maata. Paikoin lämpötila voi nousta yli 20 asteen. Pohjois-Lappiin virtaa Jäämereltä kylmää ilmaa, ja sunnuntaina lämpötila voi jäädä alle 15 asteen. Etelässä lämpötila voi nousta pariinkymmeneen asteeseen, mutta epävakaisuuden vuoksi hellerajan rikkoutuminen ei vaikuta todennäköiseltä.

Tiistaina uudelleen avatuille Saariselän laskettelurinteille päivystävä meteorologi ei uskalla luvata kovin pitkää tulevaisuutta.