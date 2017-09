Helena Petäistön vinkit: Teelaaduista maistuvin löytyy vain kokeilemalla

Hanki syvä haudutusverkko

Haudutusverkossa teelehdet pääsevät kunnolla avautumaan toisin kuin teekuulassa. Haudutusverkolla voi valmistaa teetä sekä kannuun että mukiin.

Hyvä teevedenkeitin säätää lämpötilan viiden asteen tarkkuudella. Ajastimen avulla voi mitata sopivan haudutusajan.

Sopivia teekannuja ovat posliiniset tai fajanssista valmistetut, joita voi olla omansa vihreälle, mustalle ja savustetulle teelle.

Aamulla vahvaa, illalla lempeää

Musta tee

on teelaaduista käsitellyintä. Mustaa teetä ovat esimerkiksi assam, darjeeling ja ceylon. Lehdet hapetetaan kosteassa lämmössä, jolloin väri muuttuu ruskeasta lähes mustaan. Musta tee sopii hyvin nautittavaksi aamulla tai lounaan jälkeen.

Valkoinen tee

on puolestaan vähiten käsiteltyä. Valkoiseen teehen valitaan teepensaan nuput ja kärkilehdet. Teen maku on hyvin mieto. Se sopii hyvin virkistäväksi iltapäiväteeksi.

Vihreä tee

maistuu raikkaalta ja sisältää paljon antioksidantteja, kuten valkoinen teekin. Joillekin sopii aamun aloitukseen vahva, raaka, vihreä tee.

Wulong

on vihreän ja mustan teen välimuoto, jonka maku, aromi ja ulkonäkö vaihtelevat teen hapetusasteesta riip­puen. Wulong-teet tuoksuvat voimakkaasti.

Pu’er-tee

on maailman vanhin, laihduttajan teeksikin kutsuttu teelaji ja ainoa, joka paranee ikääntyessään. Multaisen makuista teetä saa joko irtoteenä tai kakuiksi puristettuina.

Rooibos ja mate

ovat esimerkkejä haudukkeista, joilla niin ikään on todettuja terveysvaikutuksia. Eteläafrikkalainen rooibos on kofeiiniton, kun taas eteläamerikkalainen mate on erityisen kofeiinipitoinen!

Yrtti- ja hedelmähaudukkeita

juodaan teen tapaan. Ne on valmistettu yrteistä ja hedelmistä, kuten mintusta, kamomillasta tai omenasta. Nämä sopivat erityisen hyvin illalla juotaviksi, sillä ne eivät sisällä kofeiinia.

Lähde: Helena Petäistö, Nina Lindgren