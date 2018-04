Heitätkö vappuna roskaa ja myrkkyä ympäristöön sadaksi vuodeksi – jätteiden maatumisajat ovat todella pitkiä

Vappujuhlien jälkeen luontoon jätetyn kaljatölkin maatumisaika on noin 200 vuotta. Näin todetaan muun muassa Luonnonsuojeluliiton kokoamassa taulukossa. Joissakin toisissa arvioissa metallitölkin maatumisajaksi on arvioitu olevan lyhimmillään 50-80 vuotta, mikä sekin on pitkä aika.

Roskien vaarallisuudesta on levinnyt hiljattain sosiaalisessa mediassa surullinen esimerkki, kun vaalalainen Leinolan maitotila julkaisi Facebook-sivuillaan Macy-lehmän kuolleen todennäköisesti rehun sekaan joutuneen metallitölkin palaseen, joka aiheutti mahahaavauman ja sisäisen verenvuodon.

Roskista leviää ympäristöön lisäksi paljon myrkkyjä, jotka ovat vaarallisia niin kasveille, eläimille kuin lopulta ihmisillekin. Luonnonsuojeluliitto on ollut huolissaan erityisesti tupakan tumpeista.

– Tumpeista liukenee ympäristöön vaarallisia aineita, kuten kadmiumia, arsenikkia ja lyijyä. Kun tumpit heitetään maahan, ne joutuvat sateen ja tuulen mukana myös vesistöihin. Jo tunnin kuluessa kemikaalit alkavat levitä veteen, Luonnonsuojeluliitto muistuttaa.

Lasipullo käytännössä ikuinen

Pisin maatumisaika taulukoissa on lasipullolla, joka maatuu miljoonassa vuodessa. Joissakin taulukoissa lasin sanotaan yksinkertaisesti olevan ikuista.

Muovipullo maatuu noin 450 vuodessa ja muovimuki 100-200 vuodessa. Pahvilautanen puolestaan hajoaa 0,5-5 vuodessa ja muovikassi 4-5 vuodessa.

Muovin osalta ongelmallisia ovat myös mirkomuovit eli pienen pienet muoviosat, jotka ovat alle viiden millimetrin kokoisia. Pienet muovihiukkaset eivät jää vedenpuhdistamoiden suodattimiin, vaan päätyvät vesistöihin.

Vesistöissä mikromuovit päätyvät kalojen ja äyriäisten ruuaksi ja kertyvät ravintoketjussa.

Muovin lisäaineina käytetään usein haitallisiakin kemikaaleja.