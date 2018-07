Heinäkuu on uinnin, mutta myös vesipelastusten sesonkia – sukeltajista on Oulun seudulla puutetta

Kun Kimmo Huttu katoaa märkäpuvussaan pinnan alle, narumies Matti Riikola ohjaa rannalta käsin sukeltajan toimintaa köyden välityksellä. Turvasukeltaja Jani Karvonen varmistaa vierellä toiminnan turvallisuutta.

Kempeleen kalliomontun uimarannalla on meneillään pelastuslaitoksen sukellusharjoitus. Kesä on vesipelastusten sesonkiaikaa. Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksella on heinäkuun puolella ollut jo viisi vesipelastustehtävää, kun koko vuonna niitä kertyy yleensä kolmisenkymmentä.

Vesipelastus on palomiehen tehtävistä haastavimpia. Näkyvyys voi olla huono ja virta voimakas, aika on kortilla ja etsintäalue voi olla hyvinkin laaja.

Vesisukeltajista on Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksella pulaa, myöntää palomestari Marko Hottinen.

– Tarvittaisiin 5–8 sukeltajaa lisää nykyisestä henkilöstöstä, jotta pystyisimme varmasti tuottamaan jatkuvan vesisukellusvalmiuden. Ainakin kesäkaudella pitäisi ehdottomasti olla täysi valmius, Hottinen sanoo.

Lain mukaan pintapelastusvalmius on turvattava, ja kaikki palomiehet koulutetaankin pintapelastajiksi. Vesisukellusvalmiudesta ei laissa ole säädetty, vaan sen valmiustaso voidaan määritellä tuotettavaksi pelastustoimen palvelutasopäätöksellä.

Palvelutasopäätöksen mukaan Oulussa pyritään ylläpitämään jatkuvaa vesisukellusvalmiutta sekä kiireellistä pintapelastusvalmiutta.