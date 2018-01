HBL: Poliisin mukaan on syytä epäillä, että hopeavettä vauvalle antanut äiti syyllistyi pahoinpitelyyn

Mikko Kärnä ampuu kaikkea mikä liikkuu ja mistä hän kuvittelee olevan hänelle hyötyä seuraavissa eduskuntavaaleissa. En tunne hopeaveden käyttöä, mutta kaikissa tuonkaltaisissa asioissa määrä on oleellinen asia. Ruokasuola on pikkulapselle vahingollinen asia jos sitä ravinnossa on liikaa. Haastaakohan Kärnä kaupat oikeuteen suolan myynnistä. Voi nimittäin käydä siten, että äiti aivan vahigossa tarjoaa lapselle, joka on jo normaalin ruuan tottutteluvaiheessa, ruokaa joka on suolattu aikuisen ihmisen tottumuksien tasolle.