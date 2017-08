Hätäkeskuspäivystäjät eivät riitä ruuhkiin - "Tietoverkot eivät korvaa ihmisen tuottamaa palvelua"

Hätäkeskuksissa ei voida estää Kiira-rajuilman aiheuttaman soittoruuhkan kaltaisia tilanteita, kertoo hätäkeskuspalvelujen johtaja Marko Nieminen Hätäkeskuslaitokselta.

- Jos hätäilmoituksia tulee yhteen paikkaan 2000 tunnissa, meillä ei ole sellaisia resursseja, että pystyisimme takaamaan, että ruuhkautumista ei synny, Nieminen toteaa.

Kiira-rajuilma ruuhkautti viime lauantaina Keravan ja Kuopion hätäkeskukset, joiden soittojonot venyivät pisimmillään 20 minuuttiin. Niemisen mukaan vastaavissa poikkeustilanteissa pelkkä päivystäjien lisääminen ei riitä, koska hätäkeskuksissa ei ole tarpeeksi työkaluja.

- Keskuksen koosta riippuen puhutaan vain muutamista kymmenistä työasemista. Niitä ei ole yksinkertaisesti tarpeeksi, jotta voitaisiin käyttää jonkinlaista reserviä.

Viime lauantaina eniten ruuhkautui Keravan hätäkeskus, vaikka henkilöstömäärä oli puolitoistakertainen suunniteltuun verrattuna.

- Enemmänkin olisi voinut olla, mutta esimerkiksi ihmisten hälyttäminen töihin ei ole aina helppoa, jos pitäisi saapua nopeasti paikalle. Rakenneuudistuksen ja keskusten määrän vähentämisen jälkeen moni päivystäjä kulkee useamman sadan kilometrin päästä töihin, Nieminen kertoo.

Uusi järjestelmä ei auta koko maan ruuhkissa

Apua ruuhkiin pitäisi tulla uudesta Erica-hätäkeskustietojärjestelmästä, joka ohjaa hätäpuhelut ruuhkatilanteessa muuhun kuin lähimpään hätäkeskukseen. Järjestelmä on jo kaksi vuotta myöhässä, mutta sen pitäisi tulla käyttöön ensi kevään aikana.

- Tämän hetken suunnitelmien mukaan järjestelmä otetaan käyttöön ensimmäisessä hätäkeskuksessa tammikuussa ja viimeisessä ennen kesää toukokuussa. Syksyn aikana on tarkoitus tehdä kaikki testaukset ja koulutukset, Marko Nieminen kertoo.

Uusi tietojärjestelmä ei yksin riitä soittoruuhkien taltuttamiseen.

- Kaikki lähtee siitä, että meillä on tarpeeksi käsipareja tekemässä työtä. Tämä on ihmisen tuottamaa palvelua toiselle ihmiselle, kota järjestelmät ja tietoverkot eivät korvaa.

Niemisen mukaan Erican avulla saadaan paremmin kuuden hätäkeskuksen henkilöstö tekemään yhteistyötä. Esimerkiksi laajojen myrskyjen kohdalla tästä ei välttämättä ole apua.

- Jos jokaisessa keskuksessa on valmiiksi kova kiire, sieltä ei välttämättä löydy kykyä auttaa toisia. Tässä työssä pitäisi olla aina vähän ylimääräistä normaaliaikaina, jotta poikkeustilanteista selviydyttäisiin riittävän hyvin.

Erica ei olisi auttanut esimerkiksi Kiira-rajuilman aikana.

- Kun katsoimme muiden hätäkeskusten tilanteita, missään hätäkeskuksissa ei olisi ollut joutilaita ihmisiä tueksi. Kesälomakaudella ihmisiä on vuosilomilla ja siihen sairaslomat päälle. Kun myräkkä oli lauantaina, joka on perjantai-illan ohella kiireisintä aikaa, keskuksissa oli normaali kiire jo päällä.

Nieminen muistuttaa, että pääosin ruuhkia ei synny ja ihmiset saavat vastauksen todella nopeasti. Hätäkeskuksissa otetaan vastaan vuosittain noin kolme miljoonaa hätäilmoitusta ja välitetään noin 1,2 miljoonaa tehtävää. Tänä vuonna hätäpuheluiden keskimääräinen vastausaika on ollut kuusi sekuntia.

- Muutamien tuntien mittaisen jakson perusteella ei voi tehdä liian raflaavia johtopäätöksiä. Kun äkillinen puhelutulva tulee, se on meille aina haaste varautumisen osalta, Nieminen sanoo.

Päivystäjiä ei kouluteta tarpeeksi

Kesäisin hätäkeskuksissa on ilmoitusten määrän nähden liian vähän päivystäjiä töissä.

- Meillä on kesällä poissa neljännes henkilöstöstä. Kesätuuraajat eivät voi tehdä tehtäviä, jotka on kirjattu päivystäjien lakisääteisiksi tehtäviksi. Päivystäjältä vaaditaan hätäkeskuspäivystäjän tutkinto tai poliisin perustutkinto, eli ihan tuolta kadulta ei vaan voida ihmisiä ottaa tekemään virkamiehen työtä.

Hätäkeskuksissa on muutenkin pulaa henkilöstöstä. Isoin syy on Niemisen mukaan se, että hätäkeskuspäivystäjän koulutuksesta valmistuu liian vähän ihmisiä. - Koulutuspaikkoja pitäisi lisätä. Kurssin vahvuus on 24, kun hätäkeskuksista poistuu noin 30 henkilöä vuosittain. Meillä olisi nytkin mahdollisuus palkata enemmän ihmisiä, mutta ei ole saatavilla, Nieminen sanoo.

Henkilöstöpulan taustalla on myös se, että poliiseja ei hakeudu hätäkeskuksiin entiseen tapaan.

- Poliisikoulutuksen rakenneuudistuksen jälkeen pariin vuoteen ei valmistunut poliisimiehiä, ja poliisillakin on tarvetta henkilöstölle. Poliisien hakeutuminen on vähentynyt oleellisesti.