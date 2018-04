Kohinaa tällä viikolla aiheuttaneesta uudesta poliittisesta liikkeestä on saatu lisää tietoa. Liikkeen perustajiin kuuluva kansanedustaja Harry "Hjallis" Harkimo sanoi Ylen Ykkösaamussa lauantaina, ettei ketään kansanedustajaa pyydetty mukaan. Liike Nyt -nimisen liikkeen perustamisen taustalla on Harkimon mukaan halu uudistaa tapoja tehdä politiikkaa.

Liikkeen perustajista Mikael Jungner sanoi Ylellä, ettei liike tunnusta väriä, halua olla puolue tai aseta ehdokkaita vaaleihin. Jungnerin mukaan liike sen sijaan voi auttaa ihmisiä asettumaan ehdolle.

Harkimo vastasi haastattelussa myös arvosteluun pitkäjänteisyyden puutteesta. Hän muistutti purjehtineensa maailman ympäri yksin ja tehneensä isoja projekteja, mikä hänen mielestään on osoitus nimenomaan pitkäjänteisyydestä.

- Silloin, kun mitään ei tapahdu, se alkaa ärsyttää. Politiikassa pitää saada muutoksia nyt eikä kymmenen vuoden päästä. Yritystukiryhmä on tästä hyvä esimerkki, että poliittinen systeemi ei saa muutoksia aikaiseksi, hän sanoi Ylellä.

Enbuske mukana, Rostedt ei

Liikkeen perustajina ovat vastikään kokoomuksesta eronneen kansanedustaja Harkimonsekä Jungnerinlisäksi Alex Nieminen, Helene Auramo, Karoliina Kähönen, Sarian Antila ja Tuomas Enbuske. Liikkeen tiedotteen mukaan perustamisen taustalla on mukanaolijoiden pitkäaikainen tyytymättömyys tapaan, jolla päivittäistä politiikkaa ja päätöksiä tehdään.

Liike kertoo olevansa avoin kaikille aidosti päätöksenteon muuttamisesta kiinnostuneille, myös puolueiden jäsenille.

Perustajista Jungner on entinen SDP:n jäsen ja puoluesihteeri, joka johtaa nykyään viestintätoimisto Kreabia. Alex Nieminen on toimittajataustainen yrittäjä, ja Helene Auramo puolestaan tunnetaan yhtenä start up -tapahtuma Slushin perustajista. Karoliina Kähönen on väitöskirjatutkija, Sarian Antila viestinnän ammattilainen ja Tuomas Enbuske toimittaja.

Julkisuudessa esitettiin ennen lauantaita epäilyksiä, että turkulainen kiinteistönvälittäjä ja paikallispoliitikko Jethro Rostedt olisi mukana liikkeessä. Harkimo sanoi Ylen Ykkösaamussa tänään, että nimi tuli vastustajilta, jotka halusivat heikentää liikkeen uskottavuutta. Hänen mielestään Rostedt ei ole uskottava poliitikko.

- Meillä on yhteinen yritys ja olemme tehneet asuntokauppaa. Se on ainoa asia, mikä meillä on yhteistä, Harkimo kertoi haastattelussa.

Harkimo syyttää puolueita ratkaisujen tielle asettumisesta, koska monet puolueet palvelevat vain yhtä kohderyhmää, vaikka päätökset pitäisi tehdä koko maan etu edellä. Siksi esimerkiksi ilmastonmuutos ja heikkojen puolustaminen eivät voi olla vain yhden puolueen asialistalla.

Liikkeen perustaminen tapahtui vaivihkaa pienessä piirissä.

- Vanhin poikani soitti ja sanoi, että voisit vähän kertoa, mitä puuhaat.

Jungner: Ei puolue vaan alusta

Jungner korosti Ylellä, että liikkeessä on kyse alustasta, joka luo vuorovaikutusta ihmisten ja politiikan välille. Hänen mielestään yksityisellä sektorilla ongelmat ja osaaminen kohtaavat, mutta julkisella puolella eivät.

Vertauksia Ranskan presidentin Emmanuel Macronin ympärille syntyneeseen kansanliikkeeseen hän ei sulata sellaisinaan. Hänen mukaansa Liike Nyt ei ole "Jungnerin ja Harkimon show" vaan käytännön remonttiliike, joka pyrkii uudistamaan politiikkaa.

- Macron on hieno mies, mutta hän tuli ideologia ja persoona edellä.

Myöskään Harkimo ei tituleeraa itseään Ranskan presidentin mukaan. Hän naurahti haastattelussa todetessaan, ettei ole Macron.

- Olen ideoitsija ja haluan tuoda uusia ideoita.