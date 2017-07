Harkimo suomii Suomi-Areenan palveluita IL:ssä: Ruoan valmistuminen kestää, ala-arvoisia hotelleja

Kansanedustaja Hjallis Harkimo (kok.) ruotii Iltalehden blogissaan kovin sanoin Porin Suomi-Areenan palveluja. Harkimo pohtii, että tapahtuma saatetaan jopa joutua siirtämään johonkin toiseen kaupunkiin, jos Pori ei panosta palvelujen määrän ja laadun parantamiseen. Harkimon mielestä kaupungin kapasiteetti on tullut vastaan tapahtuman paisuttua.

- Jotain pitää tapahtua, että näin massiivinen tapahtuma voidaan pitää Porissa. Tarkoitan etenkin palveluja. Ravintolassa minulle ilmoitettiin, että ruoan valmistuminen kestää tunnin. Hotelleissa ei ole vapaita huoneita, ja suurin osa hotelleista on ala-arvoisia. Olen varma, että moni isompi kaupunki havittelee tällaista tapahtumaa. Jos Pori ei nyt panosta kapasiteettiin, MTV joutunee pyytämään tarjouksia isommilta kaupungeilta, Harkimo kirjoittaa Iltalehdessä.

Kaupunkia tapahtuman organisaatiossa edustava tuottaja Kristian Vainio puolustaa Porin suoriutumista isäntäkaupunkina.

- Pori on sopivan kokoinen kaupunki tällaiselle tapahtumalle. Se, että palvelukapasiteetti on äärirajoillaan suurtapahtumassa, ei ole vain porilainen ilmiö. Porissa on pitkä perinne yksityismajoituksessa, ja tänä vuonna yli 500 porilaista kotia annettiin vieraiden käyttöön. Kritiikkiä hotellien tasosta ja ruokajonoista en voi allekirjoittaa, Vainio sanoo Lännen Medialle.

Hän on vakuuttunut, että tapahtuma järjestetään Porissa myös tulevina vuosina.

- Suomi-Areena on Porin kaupungin ja MTV:n yhteinen hanke ja rekisteröity tavaramerkki. En ole koskaan törmännyt siihen, että yhteistyötämme olisi asetettu kyseenalaiseksi. Meillä on pitkä ja luottamuksellinen historia ja hyvät suunnitelmat jatkoon, Vainio vakuuttaa.

Vainio muistuttaa myös, että liikenneyhteydet kaupunkiin ovat parantuneet, kun lentoyhteydet Helsinkiin ja Tukholmaan käynnistyivät uudelleen.

Tapahtuman sisältöä myös Harkimo kehuu. Hän on osallistunut keskusteluihin ja toiminut juontajana.

- Olen käynyt hyviä keskusteluja täällä niin päättäjien kuin ihan tavallisten suomalaisten kanssa. Se avartaa maailmankuvaa enemmän kuin kotiin jääminen ja sohvannurkasta Suomi-Areena-kritiikin suoltaminen sosiaaliseen mediaan.

Harkimolle on jäänyt mieleen erityisesti ay-liikkeen paneelikeskustelu.

- Tällainen letkeä ilmapiiri ja tuhannet keskustelut auttavat ihan varmasti koko Suomea. Suomi-areena on hauska ja tärkeä tapahtuma - minäkin viihdyn!