Harkimo kertoi, millä hän tienasi ensimmäisen miljoonansa – yrittäjäura alkoi mattoja pesemällä

Kannattaa lukea kirja "Kummolan kääntöpiiri" niin paljastuu totuus tämän miehen ansaintalogiikasta. Silmiä avaava kertomus kuinka hyväveli- kerho suojelee omiaan. Siellä on semmoinen kudelma pöytälaatikkofirmoja että kalusteisiin on mennyt pitkä penni. Miten on voitu katsoa lainvastaisia toimia esim. useiden firmojen puutteellisia tilinpäätöstietoja vuosikausia läpi sormien. Todennäköisin vastaus on yleensä se oikea. Kummola aikoi haastaa kirjan kirjoittajan oikeuteen kunnianloukkauksesta mutta hiljaista on ollut.