Harakan ja Rinteen välillä kipunoi heti – Rinne heilutti paksua kirjaa, Harakka syytti hitaudesta

Sdp:n puheenjohtajakiertueesta on tulossa sähäkkä: Antti Rinteen ja Timo Harakan välillä kipunoi heti ensimmäisessä väittelyssä Kuopion kaupungintalolla.



Ensimmäisen tunnin ajan keskustelu oli kohteliaan tunnustelevaa. Jatkokaudelle pyrkivä Rinne osoitti kouliintuneensa väittelijäksi, joka osaa pitkittää puheenvuoronsa siten, että niihin syntyy loppupuolella omillensa puhuvan poliitikon paatoksellisuutta.



– Minun arvioni on, että puolen vuoden sisällä ollaan hyvin lähellä kriisiä hallituksen osalta sote-jutussa. Saattaa olla, että hallitus kaatuu siihen kokonaisuuteen, Rinne jyrähti.



Rinne painotti kuulijoille, että Sdp oli valmistellut vuoden verran omaa sote-malliaan Tuula Haataisen ja Sirpa Paateron johdolla. Viime elokuussa julkaistusta mallista Rinne haluaa toteuttaa osia, jos hän nousee seuraavaksi pääministeriksi.



– Mallimme lähtee siitä, että tehdään kuntalakipohjaisesti ikään kuin uusi iso kunta, joka huolehtii sosiaali- ja terveyspalveluista. Julkinen sektori vastaa järjestämisestä ja tuottamisesta, ja kunnat voivat, päinvastoin kuin hallituksen mallissa, tuottaa myöskin palveluita, Rinne korosti.



– Minulta on kysytty, miten Sdp etenee sotessa tullessaan valtaan. Ihan rehellisesti sanottuna minusta näyttää siltä, että hallituksen malli törmää isoihin perustuslakiongelmiin, Rinne sanoi. Hän arvioi, että Sdp:tä vielä tarvitaan sote-uudistuksen toteuttamisessa.



Rinteelle aplodit



Hallituksen kaatumista ennustanut Rinne sai kolmiminuuttisen puheensa kuorrutukseksi aplodit – ja hetken näytti siltä, että haastaja Harakalla olisi ollut vaikeuksia saada yleisöä omalle puolelleen.



Väittelyn juontanut politiikan toimittaja Pekka Ervasti antoi vastausvuoron Harakalle.



– Tilanne vuonna 2019 on aikalailla toisenlainen kuin nyt. Sosiaalidemokraattien vaihtoehto on hyvä ja paljon parempi malli kuin mitä hallitus on esittänyt. Ikävä kyllä meillä kesti liian kauan saada aikaan oma vaihtoehtomme, joka esiteltiin eduskuntaryhmän kesäkokouksessa viime elokuussa. Juna, jota hallitus ohjaa, on jo mennyt niin paljon eteenpäin, että joudumme kuitenkin ratkomaan sotea jonkin muun mallin kuin omamme pohjalta.



– Ikävä kyllä meidän vaihtoehtomme oli vanhentunut jo ennen kuin saimme sen ulos, Harakka arvosteli Rinnettä puolueen ohjelmatyön johtamisen hitaudesta.



Harakka: "Jotain tarttis tehdä"



Harakan esittämä kritiikki voi suuresta yleisöstä tuntua vähäpätöiseltä, mutta sen muotoilut on tarkoitettu Sdp:n 500 puoluekokousedustajan korville. Harakka yrittää saada kymmenet kannastaan epävarmat puoluekokousedustajat taakseen korostamalla kykyään voittaa eduskuntavaalit keväällä 2019.



– Nuoria ei tunnu sosiaalidemokratia kiinnostavan. Jotain tarttis tehdä. Forssan ohjelmasta on kaikki toteutettu. Tarvitaanko demareita enää ollenkaan. Kunnallisia hautausmaita ei ole vielä toteutettu. Antti Rinne, miten demarit myyvät itsensä nykyaikaisille suomalaisille, Ervasti johdatteli väittelyä kohti sähäkkää huipennusta.



– Mielestäni annat synkemmän kuvan kuin mikä tosiasia on. Kun tapaan ihmisiä kentällä, tapaan myöskin nuoria ihmisiä hyvin paljon. Kyllä se vain näyttää siltä, että tähänkin puolueeseen tuntuu olevan vetoa, Rinne totesi ja korosti Sdp:tä alustana, jonka kautta nuoret pystyvät muuttamaan maailmaa.



– Kotikuntani Mäntsälän läpi kulkee joki, jonka rannat ovat hirveän huonossa kunnossa. Pistimme lehteen ilmoituksen, että tervetuloa joen varteen saapastelemaan ja katsomaan, mitä sille pitäisi tehdä. Kun 60 ihmistä tuli paikan päälle, tarjosimme vaikutusväylän. Heistä seitsemän jäi aktiivisiksi sosiaalidemokraateiksi, nuoria ihmisiä. Ei tämä rakettitiedettä ole. Jos Sdp koetaan alustaksi vaikuttaa, niin kyllä tässä pärjätään ja nuoriakin ihmisiä tulee mukaan, Rinne luotti.



Rinteeltä välihuuto



Harakka ei ollut vakuuttunut siitä, että sosiaalidemokratia alkaisi kantaa aatteena nuorten keskuudessa Rinteen johdolla.



– Pakko sanoa, Antti, että puheenjohtajan näkemys oli turhan optimistinen. On kaksi lukua, jotka minut ovat erityisesti pysäyttäneet viime aikoina. Ne ovat 7,5 ja 14. Seitsemän ja puoli prosenttia on Sdp:tä äänestäneiden alle 50-vuotiaiden osuus viime eduskuntavaaleissa. Me olemme siis aktiiviväestölle, huomisen suomalaisille, pikkupuolue: 7,5 prosentin puolue. Ihmiset, jotka elävät työelämänsä kuumeisinta vaihetta, perustavat lapsiperheitä ja ovat aktiivikansalaisia, hyötyvät eniten Sdp:n ja hyvinvointivaltion saavutuksista: päivähoidosta, ilmaisesta koulutuksesta ja työehdoista. He ovat hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksen kannalta tärkeimpiä suomalaisia, ja 7,5 prosenttia heistä äänestää Sdp:tä. Kyllä tässä on jotain tehtävä, Harakka kritisoi.



– Mitä? Mitä Timo, Rinne esitti terävän välihuudon.



Toinen Harakan huolestuttavana pitämä luku on syksyn puoluebarometrin tulos, jonka mukaan vain 14 prosenttia suomalaisista liittää Sdp:hen mielikuvan ”yhteiskuntaa uudistava”.



– Meidän täytyy pystyä muuttamaan nämä kaksi asiaa, ja se tulee olemaan minun puheenjohtajakauteni tärkein tehtävä.



– Löytää uudestaan kipinä, mitä me haluamme tehdä tälle yhteiskunnalle, ja sytyttää se kipinä. Mitkä ovat tulevaisuuteen tähtäävät näköalat sekä työelämämuutoksissa, elinkeinojen muutoksissa, tarvittavassa uudessa sosiaaliturvassa että Eurooppa- ja kansainvälisessä politiikassa, Harakka sanoi.



Tuppurainen sivuroolissa



Rinnettä selvästi ärsytti, että Harakka arvioi Sdp:n ohjelmatyön olleen ainakin osittain jälkijättöistä. Keväästä 2014 asti Sdp:tä johtanut Rinne heilutti yleisölle paksua katsausta puoluekokouskauden 2014–2017 ohjelmatyöhön.



– Tässä nähdään meidän tulevaisuusohjelmamme. Lukekaa tätä. Näette, että olemme yhdessä tehneet tulevaisuuden eteen paljon töitä. Sitä työtä jatketaan. Meillä on käynnissä sosiaaliturvatyöryhmä. Ystävät hyvät, Sdp on tulevaisuusliike jo tällä hetkellä. Sitä ei tarvitse muuttaa tulevaisuusliikkeeksi, Rinne puolustautui.





Timo Harakka, Tyttyi Tuppurainen ja Antti Rinne ovat ehdolla SDP:n puheenjohtajaksi. KUVA: Lauri Nurmi

Kolmas puheenjohtajaehdokas, oululainen kansanedustaja Tytti Tuppurainen esiintyi selkeästi ja napakasti, mutta jäi Rinteen ja Harakan välisen kipunoinnin ulkopuolelle. Harakka oli ainoana ehdokkaana tuonut paikalle mainoskylttinsä, joissa komeilivat kampanjalauseet ”liikkeelle”.



Harakan täytyy haastaa Rinnettä väkevästi, mikäli hän aikoo horjuttaa istuvan puheenjohtajan vahvaa lähtökannatusta. Tuppurainen vaikuttaa olevan mukana omaa tunnettuuttaan lisäämässä, jolloin hän voi ottaa kilvoittelun miehiä rennommalla otteella.