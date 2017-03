Häpyhuulia typistävät kosmeettiset leikkaukset yleistyneet Suomessa – Lääkäri: ”Vaikea ymmärtää”

Naisten intiimialueiden kosmeettiset leikkaukset ovat yleistyneet Suomessa parin viime vuoden aikana. Suomeen rantautunut ilmiö huolettaa gynekologeja.



Kosmeettisista leikkauksista aiheutuvia ongelmia hoidetaan jo nyt lääkäreiden vastaanotoilla.



– Kyse voi olla infektioista, haavautumista tai kiristävistä arvista, joita leikkaus on aiheuttanut naiselle, Suomen Gynekologiyhdistyksen puheenjohtaja, Tyksin Naistenklinikan toimialuejohtaja, professori Seija Grénman sanoo.



Intiimialueiden kosmeettisissa leikkauksissa on kyse ulkosynnyttimien typistämisestä. Pienistä tai isoista häpyhuulista leikataan kudosta pois, jolloin häpyhuulet näyttävät pienemmiltä.



Toimenpidettä voidaan verrata ympärileikkauksiin, joita kehitysmaissa tehdään nuorille tytöille. Erona on vain se, että länsimaissa naiset hakeutuvat näihin leikkauksiin vapaaehtoisesti.



Pahimmillaan kosmeettinen leikkaus voi aiheuttaa monenlaisia komplikaatioita, kuten yhdyntäkipuja tai tunnottomuutta.



– Samaan aikaan kun maissa, joissa naisten ympärileikkauksia tehdään, valistuneet miehet ja naiset taistelevat niiden lopettamisen puolesta, länsimaissa naiset hakeutuvat ulkosynnyttimiä typistäviin leikkauksiin vapaaehtoisesti. Sitä on vaikea ymmärtää, hän sanoo.



Pornoteollisuus syöttää vääriä mielikuvia



Grénmanin mukaan käsitys siitä, miltä normaalit ulkosynnyttimet näyttävät, on jossain tapauksissa hämärtynyt. Ulkosynnyttimen muokkauksella voidaan hakea myös hyväksyntää, jos taustalla on epävarmuutta ja ongelmia minäkuvan kanssa.



– Pornoteollisuus syöttää mielikuvia pienistä, lapsenomaisista ulkosynnyttimistä. Mahdollista on sekin, että naisen partneri painostaa häntä hakeutumaan tällaiseen leikkaukseen, ja silloinhan kyse on henkisestä väkivallasta, Grénman toteaa.



Myös miesten peniksiä muokataan



Helsinkiläisen Siluetti-sairaalan plastiikkakirurgian erikoislääkäri Timo Pakkanen näkee, että intiimialueiden korjausleikkauksiin hakeudutaan Suomessa maltillisesti.



– Meillä näitä toimenpiteitä tehdään keskimäärin kerran kuussa.



Pakkasen mukaan intiimialueen kosmeettiseen leikkaukseen hakeutuva asiakas on noin neli–viisikymppinen nainen, joka korjauttaa synnytysten tai iän tuomia muutoksia.



– Toimenpiteet voivat liittyä ikääntymiseen ja ihon alaisen rasvakerroksen häviämiseen. Silloin iho alkaa roikkua ja käy löysäksi. Kyse on esteettisestä haitasta, joka korjataan joko poistamalla ihoa tai siirtämällä häpyhuulten sisälle kehon rasvaa. Joskus voidaan tehdä molemmat toimenpiteet, hän sanoo.



Intiimialueiden kosmeettista kirurgiaa on tarjolla myös miehille. Ulkonäkösyistä miehen penistä voidaan kirurgisella toimenpiteellä joko paksuntaa tai pidentää.



– Nämä toimenpiteet ovat marginaalisia, mutta kysyntää niille jonkin verran on.