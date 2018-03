Hallituspuolueissa ei pidetä realistisena perintö- ja lahjaverosta luopumista kertaheitolla, myös SDP pitää veroa hyvänä

Perintö- ja lahjaverosta luopumista vaativa kansalaisaloite on saamassa lähiaikoina 50 000 kannatusilmoitusta, minkä jälkeen se etenee eduskuntaan. Kansalaisaloitteen mukaan vero on yhteiskunnalle ongelmallinen ja aiheuttaa ihmisille hankaluuksia avio- tai avopuolison tai muun läheisen kuoleman jälkeen.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen ei pidä realistisena, että perintövero poistetaan kertarysäyksellä. Veron tuotto on hänen mielestään velkaantuneelle Suomelle sen verran merkittävä. Hallitus ennakoi tämän vuoden budjetissa perintö- ja lahjaveron tuotoksi 720 miljoonaa euroa.

Kaikkosen mukaan on kuitenkin mahdollista, että yksi keskustan tavoitteista eduskuntavaaleissa on veron keventäminen.

– Moni kokee perintöveron epäoikeudenmukaiseksi, ymmärrettävästikin, Kaikkonen sanoi STT:lle.

Myöskään kokoomuksen ryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen ei pidä realistisena, että perintö- ja lahjaverosta luovutaan kokonaan kerralla nykyisessä taloustilanteessa.

– Kokoomuksen linjaus on, että perintöverosta pitäisi päästä vaiheittain eroon pitkällä aikavälillä, Jokinen kertoo.

Hänen mukaansa perintöverossa on epäkohtia, joita pitäisi keventää.

– Perheyrityksistä tulee viestejä, ettei toimiville yrityksillekään tahdo löytyä jatkajaa perintöverotuksen takia.

Jokinen myöntää kuitenkin, että yritysperinnön vero ei ole suuri.

Jokisen mielestä esimerkiksi peritystä mökistä pitäisi ennemminkin mennä vero myyntivoitosta myyntihetkellä, eikä niin että ihmiset joutuvat ottamaan lainaa selvitäkseen perintöverosta, jos haluavat pitää mökin.

Taloustieteilijät kannattavat veron säilyttämistä

Nykyhallitus on keventänyt perintö- ja lahjaveron prosentteja kautta linjan, kun taas viime vaalikaudella perintö- ja lahjaverotusta kiristettiin.

Taloustieteilijöiden mielestä perintövero ei ole haitallisimpien verojen joukossa ja siksi he eivät ole innokkaita poistamaan sitä. Vuonna 2015 joukko tunnettuja taloustieteen professoreita ja muita ekonomisteja vetosi silloiseen hallitukseen perintö- ja lahjaveron säilyttämisen puolesta.

– Talouspolitiikan arviointineuvosto on ottanut kantaa, että perintövero on suhteellisen hyvä vero, eikä ainakaan sen kokonaan poistaminen olisi perusteltua. Se tuottaa tällä hetkellä aika paljon verotuloja ja sen korvaaminen muilla veroilla saattaisi olla haitallisempaa, sanoo Nordean ekonomisti Olli Kärkkäinen.

Hän arvelee, että hallitukselle saattaisi tulla vaikeuksia löytää veroja, jotka olisivat vähemmän haitallisia kuin perintövero. Kokoomuksen Jokinen myöntää tämän.

– Hallituksen painopiste on työn ja eläkkeiden verotuksen keventäminen, jota pitää edelleen jatkaa, hän sanoo.

Kärkkäisen mukaan sukupolvenvaihdoksen hankaluus tulee yleensä esiin, kun perintöveron haitoista puhutaan. Hän kuitenkin muistuttaa, että nykyään on jo paljon näitä tapauksia koskevia huojennuksia.

– Siitä on silti syytä keskustella, koska se aiheuttaa yrityksissä tarvetta suunnitteluun ja saattaa hankaloittaa prosessia. Ongelma on, jos omistus on hajautettu pienempiin osiin, koska siinä on raja, että kuinka paljon pitää yrityksestä omistaa, että huojennusta saa.

SDP: Markkinatalouden kannalta paras vero

Taloustieteilijöiden kanssa samaa mieltä perintö- ja lahjaveron hyvistä puolista on oppositiopuolue SDP:n Timo Harakka, joka on eduskunnan valtiovarainvaliokunnan ryhmävastaava.

– Perintö- ja lahjavero on markkinatalouden kannalta paras vero, Harakka perustelee.

Hänen mukaansa veron poistaminen hyödyttäisi eniten yhteiskunnan parhaiten menestyviä piirejä. Harakan käsityksen mukaan RKP on ainoa puolue, joka kannattaa verosta luopumista. Kansalaisaloitteen takana oleva Christian Pundars on ollut ehdolla Vaasan kaupunginvaltuustoon RKP:n listoilta.