"Hallitus uhkaa laittaa nuoret ikuiselle koeajalle, jääkylmää vettä niskaan" - oppositio ryöpyttää hallitusta, Orpo varoitti talouskasvun hiipumisesta

Ei koskaan on sellainen kausi, jolloin taloutta voidaan elvyttää. Palkkojen korotuksia tai leikkausten perumisia meikäläisen on turha odotella. Mutta onneksi suuryritysten johtajien palkat ovat nouseet siihen tahtiin, että n. 48 työntekijän palkkaa voitaisiin maksaa tämän yhden ihmisen palkalla. Mielestäni tässä ei ole mitään järkeä. Sillä niin pätevää henkilöä tuskin on olemassakaan, että on tällaisen jättipalkkansa veroinen.