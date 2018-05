KATUJIEN KAVALA MAAILMA

Taas on aika kun eriarvoisuuden tavoittelusta tehdään hyve. Täytyy ilmeisesti perustaa alle kolmekymppisten valtuutettu. Taas kerran on kysytty joltakin "talousviisaalta" neuvoa, kun omat ei riitä. Minä neuvoisin jo nyt pyytämään nuorilta anteeksi, ennen kuin on myöhäistä. Anteeksi neuvostani.