Hallitus käsittelee Terrafamen uraaniluvan aikaisintaan syksyllä – Uraanin testaus saattaa alkaa jo keväällä

Tapaus terrafame/talvivaara näyttää mallia, miten ydinenergialaki kierretään. Tämä homma ja kaivos pantiin alkuun YVAlla, jossa sanaa uraani taisi esiintyä vain kerran jossakin merkityksettömässä yhteydessä. Seuraavaksi firma päästi 2012 jätevesiin liuotettua uraania ympäristöön vähintään kymmeniä tonneja jätealtaan hajotessa. No, senhän jälkeen tätä lopullista uraanikaivokseksi muuttamista on markkinoitu ympäristötekona. Lupakäsittely on tälläkin kertaa muodollisuus, kriitikoilla ei koko kaivoksen historian aikana ole ollut todellista vaikutusmahdollisuutta yhteenkään lupaan. ...kuten ei yhteenkään myönnettyyn kaivoslupaan ylensäkään. Sisäpiirin hommaa ja lupaehdot käytännössä ohjeellisia, koskaan viranomaisten toimesta pahintakaan ympäristörikollista ei ole pysäytetty tässä maassa.