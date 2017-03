Hallitus jätti neuvolayhtiöt roikkumaan ilmaan

Eduskunnan kyselytunnilta ei saatu vastausta siihen, onko neuvolajärjestelmä sote-uudistuksen valinnanvapausjärjestelmän piirissä. Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulan (kesk.) mukaan parhaillaan käynnissä oleva lausuntokierros määrittää äitiys- ja lastenneuvolapalveluiden mahdollisen yhtiöittämisen.

– Olennaista on vastata yhteen väittämään, jonka te olette nyt näissä kysymyksissänne esittäneet, eli siihen, että lapsiperheiden kannalta hajotettaisiin jotakin sellaista, mikä ei nyt ole rikki. Ei varmuudella hajoteta, Rehula vastasi.

Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.) ja Aino-Kaisa Pekonen (vas.) yrittivät kysyä Rehulan omaa kantaa mahdolliseen yhtiöittämiseen, mutta Rehula kiersi toistuvasti kysymyksen. Pekonen muistutti, että opiskelijaterveydenhuolto rajattiin valinnanvapauden ulkopuolelle jo ennen lausuntokierrosta, joten halutessa neuvolapalveluille olisi voinut tehdä saman.

– Millaisia palveluntuottajia meillä jatkossa on, niitä koskee taustastaan riippumatta sama lainsäädäntö, joka ohjaa sitä, että meillä on jatkossakin ylpeydenaihe, jonka nimi on neuvola, Rehula sanoi.

Rehula kritisoi oppositiota

mielikuvan luonnista

Valinnanvapautta koskeva lausuntokierros päättyy ensi viikolla.

– Avoimia kysymyksiä varten meillä on lausuntokierros, että mahdolliset epäselvyydet saadaan täsmennettyä, Rehula sanoi.

Rehula kritisoi oppositiota jälleen sellaisen mielikuvan luomisesta, että palvelut ja tässä tapauksessa neuvolapalvelut yksityistettäisiin. Hän sanoi, että hallitus on luomassa julkisin varoin ja julkisella järjestämisvastuulla olevaa ratkaisua.

– Maakunnan tehtävänä on huolehtia viime kädessä siitä, että tuo ketju varmuudella toimii, Rehula jatkoi.

Hallitus ja oppositio löysivät yhteisen mielipiteen vain nykyisen neuvolajärjestelmän erinomaisesta toiminnasta.