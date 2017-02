Hallitus jahtaa isoja työllisyyttä parantavia toimia – kivet kengistä pudisteltiin pois

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) sanoo, että hallitus kääntää nyt kaikki kivet, jotta vielä löytyy keinoja nostaa työllisyysastetta. Hallitus tavoittelee 72 prosentin työllisyysastetta.



– Haemme nyt sellaisia keinoja, joilla olisi vaikuttavuutta. Näitä nyt metsästettiin. Pieniä keinoja kyllä löytyy ja se lista on pitkä, Sipilä kuvaile hallituksen seminaarin antia.



Sipilän mukaan hallitus kävi kahden päivän aikana hyvähenkisen keskustelun. Hallitus kokoontui eilen Vantaan Köningstedissä ja tänään Kesärannassa.



– Valmistaudumme puoliväliriiheen ja halusin, että pidämme pidemmän strategiapäivän, koska helpot keinot alkaa jo olla käytetty.



Hallitus kävi seminaarissaan läpi muun muassa verotyöryhmän raportin, kannustinloukkutyöryhmän vielä valmistelussa olevan työn sekä yritystukiselvityksen.



Tällä viikolla julkistettavasta verotyöryhmän raportista ei Sipilän mukaan löydy pohjaa isoille muutoksille.



Seminaarin tarkoituksena oli eri arvioiden mukaan myös puhdistaa hallituksen eripuraista henkeä.



– Julkinen paine lisää yhtenäisyyttä. Vaikeudet yhdistävät, Sipilä vakuutti.

Orpo: Hallitus yksituumainen



Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi, että tärkeintä oli se, että muodostettiin yhteinen tilannekuva ja tiekartta puoliväliriiheen, jotta saavutetaan työllisyysaste ja julkisen talouden tavoitteet, jotka hallitus on itselleen asettanut.



– Laajalla rintamalla haetaan nyt keinoja, joilla talouskasvua ja työllisyyttä saadaan aikaan.



Orpon mukaan hallituksen henki on nyt parempi kuin seminaariin mennessä.



– Hallitus on hyvin yksituumainen. Tällä oli ihan paikkansa.



Ulkoministeri Timo Soinin (ps.) mukaan liikenneselvityksestä on jäänyt joillekin tahoille kiviä kenkään ja nyt ne on pudisteltu pois.



Parlamentaarisen liikennetyöryhmän valmistelu etenee. Sipilän mukaan liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) käy keskustelua opposition kanssa ja tiedottaa, kun on valmista.



– Berner on ilman muuta puheenjohtaja. Toivon, että rohkeista uudistusselvityksistä pystytään käymään rohkeaa keskustelua. Pysytään isossa kuvassa ja mennään sitten detaljeihin. Vähemmän alasampumisen strategiaa ja enemmän eteenpäin vievää keskustelua. Suomea pitää uudistaa rohkeasti, Sipilä korosti.