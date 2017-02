”Hallitus ei saa jäädä ummehtuneen perhepolitiikan vangiksi” – Demarinuoret suunnittelevat kansalaisaloitetta

Helsinki, Lännen Media



Demarinuoret aikoo aloittaa nimien keräämisen perhevapaiden uudistamista ajavaan kansalaisaloitteeseen, ellei hallitus ryhdy asiassa toimiin puoliväliriihessään huhtikuussa.



– Perussuomalaiset ja Timo Soini eivät saa seisoa tasa-arvon ja lasten oikeuksien tiellä. Jos hallitus jää perussuomalaisten ummehtuneen perhepolitiikan vangiksi eikä kykene päättämään uudistuksesta, Demarinuoret aloittaa kansalaisaloitekampanjan tasa-arvoisemman perhepolitiikan puolesta, kertoo Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi.



Demarinuorten mielestä perhevapaita on jaettava nykyistä tasaisemmin naisten ja miesten välillä. Järjestö ottaisi käyttöön niin sanotun 6+6+6-mallin ja uudistaisi varhaiskasvatusta kohti maksutonta päivähoitoa.



– Nykyinen järjestelmä ohjaa vanhemmuuden vastuiden epätasaiseen jakautumiseen, mikä heikentää erityisesti nuorten naisten asemaa työmarkkinoilla. Tarvitaan uusi, moderni ja joustavampi perhevapaiden malli, Näkkäläjärvi sanoo.



6+6+6-mallissa perhevapaat jaetaan siten, että äidille korvamerkitään kuusi kuukautta, isälle kuusi kuukautta ja kolmannen jakson käytöstä päättää perhe. Demarinuorten lisäksi esimerkiksi korkeasti koulutettujen etujärjestö Akava kannattaa mallia.



Akava on ollut huolissaan siitä, että nykytilanteessa vastuu pienten lasten hoidosta jakautuu äitien ja isien välillä epätasaisesti. Kelan mukaan esimerkiksi vuonna 2013 vain 8,8 prosenttia kaikista maksetuista vanhempainpäivärahoista maksettiin miehille.



– Asiaa on nyt vatuloitu tarpeeksi. Tasa-arvokysymyksiin tarjotaan vain kunnianhimottomia ratkaisuja, ja hallituksen oma työllisyystavoite karkaa kaiken aikaa. Hallituksen on korkea aika ottaa perhevapaiden, kotihoidon tuen ja päivähoidon perusteellinen uudistaminen työn alle. Tasa-arvo ei toteudu toivomalla parasta, vaan nyt tarvitaan tekoja, sanoo Demarinuorten Näkkäläjärvi.



Näkkäläjärvi arvioi Lännen Medialle, että pääministeripuolue keskustalla saattaisi olla valmiutta jonkinlaiseen kompromissiin, jossa aloitettaisiin perhevapaiden uudistaminen vielä tämän vaalikauden aikana.



Hallituspuolueista kokoomus kannattaa uudistusta, mutta perussuomalaiset on toistaiseksi torjunut sen puheenjohtajansa Timo Soinin suulla.



Jos asia ei etene puoliväliriihessä, Demarinuoret tekee asiasta kansalaisaloitteen ja yrittää saada siihen mukaan myös muita tahoja.



– Keräämme sitten laajempaa porukkaa kasaan, jos kiinnostuneita löytyy. SAK:n valmistelema kustannusneutraali malli voisi olla hyvä pohja kansalaisaloitteelle, mutta mallia olennaisempaa on, että perhevapaita aletaan uudistaa naisten asemaa parantavalla tavalla, Näkkäläjärvi huomauttaa.