"Valinnanvapaudella tarkoitetaan sitä, että asiakkaat saisivat itse valita omia sosiaali- ja terveydenhuollon alan palveluitaan."

Niinhän se nytkin on.

Jos voi terveyspalveluista maksaa itse omilla varoilla, voi valita ihan mitä tahansa hoitoa Sveitsin klinikoista

Afrikan poppamiehiin, eikä siihen mitää sotea tarvita.

Lisäksi ei se palveluiden valinnanvapaus toimi muualla kuin kaupungeissa, muualla on ne samat palvelut siellä 100-300km päässä, joten missä se todellinen valinnanvapaus on, jos on saman maakunnan sisällä on pysyttävä ?

Näennäisvapautta se on.

Asiakassetelit on lähinnä tapa tuoda verovaroista osallisiksi yrityksiä, jotka tähän ovat olleet suljettuja

muiden kuin varakkaiden hoitojen tarjoajiksi.

Ei vaikuta mitenkään muulta kuin liike-elämän pyrkimyksiltä.

Jos maakuntien liikelaitos on näennäisliikelaitos joka seuraa verovarojen käyttöä maakunnan sisällä, ja on uusi hallintotaso kuntien ja kuntayhtymien terveysyhteenliittymille, missä ne säästöt ovat ?

Jos tämä uusi organisaatiotaso maakuntahallinto perustetaan nykyisten lisäksi, joita ovat valtio ja kunnat, minkä vuoksi maakunta lisää jotenkin muuta kuin byrokratiaa ja turhaa asioiden pyörittelyä ?

Ainakin menojen kasvu on varmaa, hyödyt ovat vähäisiä.

Kuten aina muissakin poliittisissa ratkaisuissa ja pyrkimyksissä.

Lähtökohdat unohtuneet, näkö jo hämärtynyt.