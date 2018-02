Hallitus aikoo ottaa perhevapaat vielä käsittelyyn – Akavan Fjäder: "Jos on aito yritys, se on hieno asia"

Maakunta uudistus on täysin epäonnistunut byrokratia kasvaa.

Helsingin ylisuuri byrokratia on ajettava alas koska paljon vähemmän byrokratiaa riittää, tosin niitäkin on oltava, mutta murto osa. Maakunnan alueella oleva byrokratia on viimeinen takaisku Suomelle.

Viisi alue keskusta tarvitaan maksimissaan Suomen eri alueiden asioiden hoitoon.