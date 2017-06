Tämän viikon dramaattiset käänteet hallituksessa huolestuttavat vihreiden väistyvää puheenjohtajaa Ville Niinistöä.

– Olen huolissani siitä mielikuvasta, että eliitti takertuu valtaan hinnalla millä hyvänsä ja Jussi Halla-ahon (ps.) kannattajat saavat tarinan siitä, että heitä syrjitään. Voi olla, että hallituksen toimintakyky heikkenee, eikä Suomella ole varaa heikkoon hallitukseen. Reilumpaa olisi ollut, että olisi pidetty uudet vaalit, Niinistö toteaa.

Hallituksen linja vaikuttaa pysyvän Uusi vaihtoehto -ryhmän mukanaolon myötä ennallaan. Niinistö näkee hallituksen toteuttavan monin tavoin perussuomalaista politiikkaa.

– Kehitysyhteistyöstä on leikattu esimerkiksi rahoista, jotka menevät tyttöjen koulunkäyntiin ja lasten rokotuksiin. Kotimaassa on leikattu näköalattomasti koulutuksesta ja maahanmuuttolinjassa on hylätty länsimaalaisia ihmisoikeusperiaatteita. Sama kova linja jatkuu, eikä tätä voida pestä puhtaaksi, hän sanoo.

Esimerkiksi perheenyhdistämisen kriteereitä on hallituskaudella tiukennettu, mikä on herättänyt arvostelua.

Vihreiden tarjoama vaihtoehto on Niinistön mukaan liberaali, reilu, edistyksellinen, ympäristöystävällinen ja hyvinvointivaltion periaatteita vaaliva yhteiskunta.

Avain tähän kaikkeen on hänen mukaansa koulutus.

– Juuri koulutuksen kautta löydetään ratkaisuja, joilla luodaan talouskasvua, torjutaan ilmastonmuutosta ja pelastetaan Itämerta. Nämä liittyvät kaikki yhteen. Suomi on historiansa aikana noussut kansan koulutustasoa nostamalla. Lapsella on perhetaustasta riippumatta oltava samanlaiset mahdollisuudet.

Koulutusleikkausten perumisen rahoitus hoituu Niinistön mukaan uusilla vero- ja yritystukiratkaisuilla. Muun muassa diesel-polttoaineen ja turpeen verotukien leikkaukset sekä kaivosten sähköveroalennuksesta luopuminen ovat olleet vihreiden esittämiä vaihtoehtoja.

– Koulutusleikkauksia vastaava määrä rahaa saadaan leikkaamalla ympäristölle haitallisia yritys- ja verotukia.

Niinistö ei usko, että tukipolitiikan raju muutos vähentäisi työpaikkoja.

– Ympäristösäännösten noudattaminen luo työpaikkoja. Haitallisten tukien vähentäminen olisi myös hyvää työllisyyspolitiikkaa. Tuet voivat vääristää markkinataloutta pitämällä niitä kiinni vanhassa. Maailman murros on nyt niin kova, että talouden on uudistuttava.

Seuraavan vihreiden puheenjohtajan tehtäväksi jää kansan vakuuttaminen niistä keinoista, joilla vihreät lupaa vaihtoehtonsa toteuttaa. Hinku seuraavaan hallitukseen on nousussa olevalla puolueella kova.

– Tietysti hallitukseen tarvittaisiin koalitio, jolla olisi liberaalit, hyvinvointivaltion arvot. Yksinään ei mikään puolue saa muutosta aikaan.

Tulevaisuudessa Niinistö saattaa olla ehdokkaana seuraavissa eduskuntavaaleissa tai eurovaaleissa. Myös kansainväliset tehtävät esimerkiksi järjestökentällä voivat kiinnostaa.

– Työ kestävän kehityksen ja ihmisoikeuskysymysten parissa kiinnostaa. Peruspalikkana on työ Turun kuntapolitiikassa, johon aikomuksenani on käyttää enemmän aikaa, Niinistö sanoo.

Vihreät valitsevat uuden puhenjohtajansa tänään lauantaina Tampereella.