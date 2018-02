Hallituksen johto pohtii perhevapaauudistuksen jatkokuvioita

Sauli Niinistö muistutti jälleen kerran, että elämme edelleen velaksi. Perhevapaaudistus on tehtävä lasten ehdoilla monessakin mielessä. Lastemme velkataakkaa ei saa enää lisätä. Lasten kasvatuksesta on myos huolehdittava, koska se on paljon tärkeämpi asia kuin vaikkapa työllisyysaste. Suomen väkiluku on käännettävä nousuun eli lapsiperheiden asemaa pitää parantaa. Aivan huitaisemalla tuollainen uudistus ei synny. Lasten kotihoito on joka tapauksessa edullisempaa kuin laitoshoito. Parhaiten lapsiperheiden taloudellista asemaa parannettaisiin poistamalla autovero, joka kohdistuu kaikkein kovimmin perheautoihin. Useimmille perheille auto ja lasten harrastusvaiheessa jopa kaksi autoa ovat välttämättömiä.