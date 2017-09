Hallituksen esitys tiedustelulaista venyy ensi vuoteen

Tiedustelulakien vaikutus laajasti nähtynä voi koskea jokaista suomalaista, joten sisältö on oleellisen tärkeä.

Myös kerättyjen tietojen talletus ja elinikä, joka on kyseenalainen tapaan, jos maksuviivästys voi aiheuttaa luottokelpoisuuden menettämisen.

Voiko samaa tapahtua yksilön kannalta tiedustelun osalta ?

Ennakoiva tiedustelu on ymmärrettävää ja tarpeellista, perustelluin epäilyksin tai muualta saatujen tietojen pohjalta erilaisten uhkien varalta.

Oikeusturvan kannalta tiedustelun kohdistuminen mielivaltaisena ilman perusteluja ei toteuta tarkoitusta.

Rajatarkastukset muuallakin kuin lentokentillä ovat tapa seurata maahan tulevia henkilöitä.

Tiedustelua sekin.