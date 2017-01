Hallinto-oikeuden emeritusprofessori Ylelle: Tämä on ratkaisevaa Sipilän Intian-matkassa

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) edisti viime vuonna vierailullaan Intiaan lastensa osittain omistaman yrityksen bisneksiä, uutisoi Iltalehti.

Sipilä vieraili Intiassa viime helmikuussa edistämässä suomalaisyritysten bisnesmahdollisuuksia. Virallisen vierailun aikana Sipilä tapasi muun muassa Intian pääministerin ja valtiovarainministerin.

Yksi matkalle osallistuneista 17 yrityksestä oli oululainen Chempolis. Sipilän aikuiset lapset omistavat Fortel Invest -yhtiön kautta noin 5 prosenttia Chempolisista, Iltalehti kertoo.

Matkan lopulla Chempolis ilmoitti rakentavansa Intiaan 110 miljoonan euron arvoisen biojalostamon.

Sipilä sanoi Iltalehdelle, että yritykset ministereiden vienninedistämismatkoille kokoaa yritysten ilmaiseman kiinnostuksen perusteella Finpro, eikä pääministeri osallistu delegaation kokoamiseen.

- Intiassa pääministereiden tapaamisessa oli esillä suomalainen biotalousosaaminen yleisesti. Jokaisen ministerin tehtävänä on vienninedistämismatkoilla edistää tasapuolisesti suomalaisten yritysten vientiä, Sipilä kirjoitti Iltalehdelle lähettämässään sähköpostissa.

Hallinto-oikeuden emeritusprofessori pitää tapausta mielenkiintoisena

Ylen haastattelema Turun yliopiston hallinto-oikeuden emeritusprofessori Heikki Kulla pitää tapausta mielenkiintoisena. Kullan mukaan ulkopolitiikan hoidon ja kotimaisten asioiden hoidon välillä on eroa. Nyt kyse ei ole hallintoasian käsittelystä. Näin ollen normaalit hallintovirkamiehen jääviyskriteerit eivät sovellu tähän tilanteeseen.



– Kyse on yleisen puolueettomuusvaatimuksen noudattamisesta. Suomessa on yleinen valtiosääntöperiaate, että julkisia asioita hoidettaessa pitää toimia puolueettomasti, Kulla sanoo Ylelle.

Sipilä luonnehti Iltalehdelle antamassaan vastauksessa, että Intiassa pääministeritapaamisessa biotaloutta käsiteltiin yleisellä tasolla. Tällä seikalla on Kullan mukaan merkitystä asian arvioinnissa.

– Ratkaisevaa on millä tavoin Sipilä on osallistunut asian eteenpäin viemiseen Intiassa. Jos hän on vain yleisellä tasolla siellä keskustellut, siinä ei välttämättä ole huomautettavaa.

Kullan mielestä Sipilän olisi kuitenkin pitänyt tietää Chempoliksen erityisasemasta, ja siitä olisi pitänyt ilmoittaa ennakolta matkan osallistujille ja valtioneuvostolle.



– Pääministerillä ei ehkä ole ollut täysin selvää kuvaa, millä tavoin lähisukulaisten asema vaikuttaa näissä julkisissa asioissa, Kulla arvioi.

Finpro: Emme valinneet yrityksiä

Finpron viestintäpäällikkö Hetta Huittisen mukaan Finpro ei valitse vienninedistämismatkoille lähteviä yrityksiä.

Huittisen mukaan toimialat valitaan yhdessä kohdemaan Finpron ja lähetystön sekä Suomen ulkoministeriön ja matkan vetävän ministeriön kanssa. Tämän jälkeen kutsu lähtee laajasti toimialaa edustaville yrityksille, ja ne itse päättävät, lähtevätkö mukaan.

Huittinen sanoo, että valtioneuvosto on mukana valmistelutyössä, jos kyseessä on pääministerin vetämä matka. Hänen mukaansa Finpron tiedossa ei ollut, että Intian matkalla oli mukana pääministerin lasten osittain omistama yritys.