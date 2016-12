Halla-ahon ilmoitus ei muuta Soinin aikataulua: Kertoo aikeistaan vasta kevään korvalla

Perussuomalaisten puheenjohtajan Timo Soinin puhelimet pärähtivät soimaan heti, kun europarlamentaarikko Jussi Halla-aho kertoi Helsingin Sanomille lähtevänsä todennäköisesti puolueen puheenjohtajaehdokkaaksi.



– Viestejä tuli puolueen jäseniltä, kannattajilta, vastustajilta ja tiedotusvälineiden edustajilta. Omat päätökset mahdollisesta jatkostani kerron kevään korvalla, kuten viimeksi 22. joulukuuta ilmoitin, Soini kirjoittaa plokissaan.



Perussuomalaisten puoluekokous on alkukesästä Jyväskylässä.



– Siellä päätetään, kuka puoluetta johtaa. Siihen asti halukkailla ja kyvykkäillä on mahdollista lähteä mukaan kisaan, Soini kirjoittaa.



Puolustusministeri Jussi Niinistölle (ps.) Jussi Halla-ahon ilmoitus ei tullut yllätyksenä.



– Hän on koko poliittisen uransa leikitellyt ajatuksella puheenjohtajaehdokkaaksi ryhtymisestä.Varmaan hänellä on vilpitön halu tunnustella kentän tuntoja hänen henkilökohtaisesta kannatuksestaan.



– Itse kiinnittäisin vielä tässä vaiheessa huomiota Halla-ahon ilmoituksessa siihen, että hän on todennäköisesti lähdössä ehdolle. Se ei siis ole sataprosenttisen varma ehdolle ilmoittautuminen, puolueen varapuheenjohtajana toimiva Niinistö huomauttaa.



”Soini vahvoilla, oli vastassa kuka tahansa”



Niinistön mukaan kuuluu puolueen demokraattisiin sääntöihin, että ehdokkaita asetetaan ja henkilövaaleja käydään.



– Kyllä meillä saa vaaleja järjestää ja äänestää. Mutta jos istuva puheenjohtaja Timo Soini haluaa jatkaa, niin kyllä hän vahvoilla on, on häntä vastassa kuka tahansa.



Niinistö toivoo Soinin jatkavan vielä puheenjohtajana, vaikka hänelle tulee ensi kesänä tehtävässä täyteen jo 20 vuotta.



– Minusta olisi hyvä, jos hän voisi jatkaa. Hän on ollut erinomainen puheenjohtaja ja tehnyt puolueen eteen lujasti töitä, Niinistö kehuu.



Kysymykseen omasta puheenjohtajaehdokkuudestaan Niinistö vastaa, että mitään ei voi sulkea pois.



– Mutta odotan Timo Soini keväällä tapahtuvaa ilmoitusta.



Niinistö ei usko, että Halla-ahon mahdollinen puheenjohtajaehdokkuus hajottaisi perussuomalaisia.



– Hän on ollut lojaali puolueelle. En usko, että mitään fraktiota puolueesta suuntaan tai toiseen erkanisi.



Niinistö: Oma ehdokas presidentinvaaleihin



Halla-aho ilmoitti, ettei pyri presidenttiehdokkaaksi. Samalla hän kehotti perussuomalaisia miettimään tarkkaan, kannattaako omaa vastaehdokasta presidentinvaaleihin edes asettaa.



Jussi Niinistö on presidenttiehdokasasiasta täysin toista mieltä.



– Kyllä jokainen oman arvon tunteva eduskuntapuolue asettaa oman ehdokkaan presidentinvaaleihin. Se on puolueen mahdollisuus tuoda esiin vaihtoehtonsa esimerkiksi niissä asioissa, joita Jussi Halla-aho on pitänyt tärkeänä, kuten maahanmuutto ja eurokriittisyys.



Jussi Niinistö harkitsee ryhtymistä presidenttiehdokkaaksi ja lupaa kertoa asiasta lähikuukausina. Soini on kieltäytynyt presidenttiehdokkuudesta.



Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho (ps.) sanoo kertovansa oman kantansa mahdolliseen puheenjohtajaehdokkuuteensa tai jonkun toisen ehdokkaan tukemiseen vasta, kun Soini on ilmoittanut aikeistaan.



– Minä en tule haastamaan Soinia. Odotan maltilla, mitä hän tekee, Terho sanoo.