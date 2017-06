Halla-aho rajaa kuvaa perussuomalaisista

Timo Soinin perussuomalaiset oli ainakin puheissaan kuuluisan unohdetun kansan puolella. Soinin puolue oli yleispuolue, joka oli tarkoitettu esimerkiksi työläisille, kristityille, eläkeläisille, autoilijoille ja maanviljelijöille. Soinin erityissuojeluksessa olivat eläkeläiset, joiden pientäkin etua väistynyt puheenjohtaja muisti hallituksen tiedotustilaisuuksissa mainostaa.

Kenelle Jussi Halla-ahon perussuomalaiset sitten on tarkoitettu? Tietenkin maahanmuuttoa köyhemmistä maista Suomeen vastustaville, mutta kenelle muille?

Halla-aho tiivisti puheenjohtajakampanjansa aikana Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessa, että perussuomalaisten tyypillinen äänestäjä on omillaan toimeentuleva, ankarasti verotettu työikäinen. Halla-ahon mukaan puolueen kannatus eläkeläisten ja työttömien keskuudessa on ­hyvin vähäinen.

Tuorein eduskuntavaalitutkimus ei tue Halla-ahon väitettä. Sen mukaan perussuomalaiset on työttömien ja erityisesti pitkäaikaistyöttömien ykköspuolue.

Halla-ahon mukaan eläkeläiset eivät äänestä puoluetta, koska he ovat valinneet poliittisen kotinsa aiemmin. Tutkimus ei tue väitettä, sillä vuoden 2011 eduskuntavaalien jytkyvoitossa perussuomalaiset oli suurten ikäluokkien ykköspuolue, kun lähes neljännes 55-64-vuotiaista äänesti puoluetta. Heistä suurin osa on seuraavien eduskuntavaalien aikaan eläkeläisiä. Kaksissa edellisissä eduskuntavaaleissa perussuomalaiset on jo ollut neljänneksi suosituin 65 vuotta täyttäneiden joukossa.



Johtajaksi ilman kokemusta

Helsingin Sanomien haastattelussa Soini sanoi, että "uusien kaverien" kannanotot ovat antikristillisiä. Halla-aho todennäköisesti siirtää puoluetta pois kristillisiltä juuriltaan, mutta hieman yllättäen perussuomalaiset on jo ollut kirkkoon kuulumattomien suosituin puolue vuosien 2011 ja 2015 eduskuntavaaleissa.

Kristillisten arvojen katoamisen lisäksi Soini kampanjoi Halla-ahoa vastaan kahdella teemalla. Soinin mukaan yhden asian taktiikalla eli maahanmuuton vastustamisella ei voi pärjätä. Lisäksi hallituspuoluetta ei voi Soinin mukaan johtaa Brysselistä.

Halla-aho kietoo maahanmuuton vastustamisen kumppaniksi EU:n vastustamisen, globalisaatiokritiikin ja erilaisten eliittien kritisoinnin. Maahanmuuton ja EU:n vastustajille ei Suomessa ole vaihtoehtoja, joten näiden asioiden kannattajat pysyvät puolueessa.

Suurempi riski liittyy puolueen johtamiseen Brysselistä. Soini linjasi puolueensa kantaa joka päivä eduskuntatalon käytävillä, hallituskolmikon neuvotteluissa ja puolueen eduskuntaryhmässä. Halla-aholla ei käytännössä ole johtajakokemusta. Lisäksi suurin osa puolueen kansanedustajista ja piirijohtajista kannatti Sampo Terhoa puheenjohtajaksi, joten heidän kokoaminen yhteiseen työhön ei ole helppoa.