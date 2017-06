Halla-aho puoluekokouksesta esitetyistä väitteistä: Elovaara valehtelee

Jyväskylän puoluekokouksessa paikalla olleet jäsenet ovat kokeneet, että paikalla käyttäydytty jollain tavalla epäsopivasti, sanoo kansanedustaja Tiina Elovaara (uv.) STT:lle. Kokouspaikan edustalla oli hänen mukaansa Suomen vastarintaliikkeen henkilöitä jakamassa lehtiä.

Elovaaran mukaan epäsopivaksi kuvatusta käytöksestä PS:n puoluekokouksessa ei voi tehdä johtopäätöksiä yksittäisestä kuvasta tai videosta. Tämä ei poista kysymysmerkkejä Vastarintaliikkeen toiminnasta kokousalueella, hän sanoo.

Elovaaran mukaan keskustelussa on jumituttu Lehtikuvan kuvaan äänestystilanteesta kokouspaikalta, mutta siinä kuvassa ei ole ongelmaa, se on kunnossa. On kuvassa olevien ihmisten etu, että näin on todettu, hän sanoo.

Perussuomalaisten Jussi Halla-aho sanoo, että hänen ymmärryksensä mukaan Vastarintaliikkeen edustus jakoi lehteä Jyväskylän puoluekokouspaikan ulkopuolella. Halla-ahon mukaan liikkeen edustajia ei ymmärtääkseni ollut sisäpuolella kokouspaikalla.

Halla-ahon mukaan Elovaara valehtelee. Hänellä on tietysti omat motiivinsa käydä sotaa perussuomalaisia vastaan, sanoo Halla-aho.